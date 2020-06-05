مستحضرات تجميل أطلقتها النجمات تستحق التجربة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 يونيو 2020 07:46 مساءً - في أحيان كثيرة، يكون من الصعب جداً معرفة مستحضرات الجمال التي ستغير حياتك من تلك التي لا تستحق التجربة، في وقت ليس بالإمكان غالباً تجربة كل المستحضرات والمنتجات التي تعنى بجمال البشرة والشعر، لا سيما مستحضرات المكياج ومستحضرات العناية بالبشرة والشعر. إلا أن النجمات يشكلن أفضل مصدر إلهام في هذا المجال، فكثيرات منهن أطلقن مستحضرات تحمل اسمهن، والتي لا شك أنها تستحق التجربة، سنعرفك إليها في هذا المقال.



Fenty Beauty Gloss Bomb Universal Lip Luminizer

Fenty Beauty Gloss Bomb Universal Lip Luminizer



لقد قامت النجمة ريهانا بتغيير لعبة الجمال بين عشية وضحاها من خلال مستحضرات رائعة تعنى بجمال المرأة، في مقدمها ملمع الشفاه Fenty Beauty Gloss Bomb Universal Lip Luminizer، الذي بالإمكان استخدامه بمفرده أو فوق أحمر الشفاه، فهو يشتمل على زبدة الشيا التي تجعل الشفاه لامعة وأكثر امتلاء.

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Haus Laboratories Liquid Eye Lie Ner

Haus Laboratories Liquid Eye Lie Ner



إن هذا الأيلاينر السائل، الذي أطلقته النجمة ليدي غاغا مع مجموعة مستحضرات أخرى في عام 2019، سيغير لعبة المكياج خاصتك بشكل كامل، فهو سهل التطبيق ويجف بسرعة ليدوم ساعات طويلة، وهو يخولك الحصول على أجمل رسمة عيون مهما كانت شكلها



Pattern Medium Conditioner For Curlies

Pattern Medium Conditioner For Curlies



إن هذا البلسم مخصص للعناية بالشعر الكيرلي من النجمة Tracee Ellis Ross، وهو يشتمل في تركيبته على زيت جوز الهند وعصير الصبار، وهما مكونان طبيعيان يوفر عناية قصوى بالشعر الكيرلي، حيث يمدانه بالترطيب الكافي لمنحه ملمسا ناعماً ومظهراً صحياً.

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KKW Beauty Classic Eyeshadow Palette

KKW Beauty Classic Eyeshadow Palette



لا شك أن العلامة التجارية الشهيرة الخاصة بنجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان تحقق نجاحات كبيرة، وتعد باليت ظلال العيون KKW Beauty Classic Eyeshadow Palette من بين أهم المستحضرات الصادرة من هذه العلامة، حيث تتميز بألوانها التي تناسب جميع ألوان البشرة، وبتركيبتها التي تدوم طويلاً لتمنح المرأة مكياج عيون مثالياً.



Kora Organics Noni Glow Face Balm

Kora Organics Noni Glow Face Balm



يعد هذا المستحضر من أفضل منتجات الجمال الصادرة من العلامة التجارية للنجمة ميرندا كير Miranda Kerr، فهو كريم مرطب للوجه غني بالمكونات الطبيعية المرطبة للبشرة مثل زبدة الشيا وزيت ثمر الورد، التي تمنح البشرة المتقشرة والجافة ملمساً حريرياً. طبقيه على عظام الحاجبين والوجنتين لتحصلي على توهج خفي رائع.

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