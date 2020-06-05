علاج الشيب من دون صبغات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 يونيو 2020 07:46 مساءً - لا نبالغ إن قلنا أن أكثر ما يثير حزن المرأة هو ظهور خصلات بيضاء في شعرها، إذ ترى المرأة أن الشيب يسيء إلى إطلالتها الجميلة ويساهم في إظهارها إمرأة كبيرة وغير معتنية بجمالها، لذا سوف نوضح أسباب ظهور الشعر الأبيض غير التقدم في العمر وكيفية إخفائه بالطرق الطبيعية.

أسباب ظهور الشيب

سبب الشيب

نقص في فيتامين B12 والحديد والنحاس.

الضغوطات النفسية المتعلقة بالعمل أو العاطفة.

التدخين يتسبب في نمو الشعر الأبيض أسرع بكثير.

التعرض لعلاج شعر الوجه بواسطة الليزر قد يسبب الشيب المبكر.



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طريقة الزنجبيل لإخفاء الشيب

خلطة فعاّلة



المكونات المطلوبة

كمية من الزنجبيل المبشور

القليل من الحليب



طريقة الإعداد والتطبيق:

اخلطي الزنجبيل المبشور مع الحليب جيداً، حتى تتجانس المكونات.

طبقي الخليط على الشعر من الجذور للأطراف مع فرك الشعر جيداً.

اتركي الخليط على شعرك لمدة خمس عشرة دقيقة.

اغسلي شعرك جيداً وفروة الرأس بعد الانتهاء من النقطة المحددة.



خلطة زهرة الكركديه وزيت جوز الهند

خلطة الكركديه



المكونات المطلوبة:

3 ملاعق كركديه مطحون

2 ملعقة زيت جوز الهند

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طريقة الإعداد والتطبيق:

اخلطي الكركديه مع زيت جوز الهند.

اتركيه لساعة ثم قومي باستعماله.

ضعي الخليط على فروة الرأس مع التدليك لمدة دقيقتين على الأقل.

اتركي الخليط على شعرك بعد التدليك لمدة 25 دقيقة.

اغسلي شعرك جيداً بالشامبو والبلسم.

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طريقة الريحان واكليل الجبل

الريحان واكليل الجبل





المكونات المطلوبة:

نصف كوب من أوراق الريحان المجففة

ملعقة كبيرة من إكليل الجبل

٢ كوب من الماء الساخن



طريقة الإعداد والتطبيق:

أحضري وعاء مناسباً ثم ضعيه على نار هادئة.

اخلطي الريحان مع إكليل الجبل والماء الساخن مع التقليب الجيد.

أضيفي الخليط في الوعاء ثم ضعيه على النار واتركيه حتى تمام الغليان.

أحضري علبة زجاجية محكمة الغلق وضعي بداخلها الخليط.

اغسلي فروة رأسك بالبلسم والشامبو.

جففي شعرك جيداً ثم طبقي الخليط على شعرك واتركيه حتى يجف.

احرصي على تكرار الوصفة حتى تلاحظي الفرق.

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