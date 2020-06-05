تصاميم ملابس واكسسوارات من اهم الماركات العالمية تضمن لكِ الحصول على إطلالة رائعة تجعلكِ محطّ الأنظار بروعتكِ، وخصوصًا مع أجدد التصاميم التي ستعتمديها في مختلف أيّام الربيع المقبل.



أنا أحرص دائمًا على تقديم أهمّ النصائح لإطلالة مواكبة للموضة، إلى جانب أجمل الأفكار التي تعزّز روعتها في كلّ المواسم. ومع حلول فصل الربيع، تقدّم الماركات العالميّة تصاميم متنوّعة من الملابس المميّزة بقصّاتها المريحة، إضافة إلى الأكسسوارات التي تضفي لمسات مميّزة. فإليكِ في ما يلي 4 إطلالات مريحة من أهمّ الماركات العالميّة لتكوني الأجمل.



في الإطلالة أعلاه، اخترت لكِ جمبسوت مزينًا بنقشة الأزهار يضفي عليكِ الأنوثة، ونسّقته مع صندل بألوان متموّجة، ونظّارات شمسيّة بزجاجات زهريّة وحقيبة بتدرّج نيود. وتعدّ هذه الخيارات من أجمل الملابس والأكسسوارات التي عليكِ أن تشتريها قبل فصل الربيع.

الصندل من تصميم Sergio Rossi.

النظارات من تصميم Swarovski.

الحقيبة من تصميم Maison Moynat.

تصاميم ملابس واكسسوارات من اهم الماركات العالمية 2020

في الإطلالة الثانية، اخترت لكِ سروال جينز بقصّة مريحة، ونسّقته مع بلوزة أنيقة باللون الأبيض مع لمسات بالبيج، وحذاء سنيكرز أبيض. يمكنكِ أن تعتمدي هذه الإطلالة لتتميّزي خلال نزهاتكِ مع الصديقات، أو التسوّق، أو حتّى الذهاب إلى العمل.

السروال من تصميم Mango.

حذاء السنيكرز من تصميم Redone.

البلوزة من تصميم Eli s abetta Franchi.

تجمع الإطلالة الثالثة بين الراحة والأنوثة، فقد اخترت فيها تنورة بطول الركبة مميّزة بصيحة الثنيات، ونسّقت معها صندل بكعبٍ عالٍ باللون الأزرق، وقميص بقصّة أنثويّة رائعة باللون الأزرق أيضًا. اعتمدي هذه الإطلالة لتلفتي الأنظار وتعكسي شخصيّتك الأنثويّة الرقيقة.

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التنورة تجدينها لدى COS.

الصندل تجدينه لدى Boss.

القميص تجدينه لدى Mango.

تصاميم ملابس واكسسوارات من اهم الماركات العالمية 2020

في الإطلالة الأخيرة ، اخترتُ لكِ سروالًا بقصّة واسعة يتزيّن خصره بحزام بعقدة الفراشة التي تضفي التميّز على أسلوبكِ، ونسّقته مع بلوزة مزيّنة بالتقليمات، وحذاء تعاونت Reebo k مع Tom & Jerry لتصميمه، ويمكنك أن تجديه ايضًا بمقاس يتناسب مع مقاس رجل ابنتك أو اختكِ.

السروال تجدينه لدى The Outnet.

البلوزة تجدينها لدى Lefties.

الحذاء من تصميم Reebok

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