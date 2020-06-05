نصائح للتألق بقطعة ملابس واحدة بأكثر من إطلالة

مع دخول فصل الربيع و الصيف تعالي ننظر إلى دولابك و نأخذ منه أكثر من قطعة يمكن استغلالها و ارتدائها بأكثر من إطلالة و الحصول على شكل جديد في كل مرة ، لا تستغربي فإنك بالفعل سوف تتألقي كل يوم بإطلالة جديدة بنفس قطعة الملابس … لكن كيف ذلك ؟!

الآن احضري من دولابك بنطلون و تنورة و بلوزات يمكنك تنسيقها مع البنطلون و التنورة ، أنا أحضرت هذه الملابس التالية …

إنها فكرة جيدة جداً و سوف تشعرك بالتجديد في كل مرة ، لاحظي معي في الصور التالية أننا استخدمنا نفس البنطلون بأكثر من إطلالة و جميعها مميزة و مختلفة و أيضاً بسيطة ؛يث استخدمت البلوزة بلون حيادي و مرقط و مطبوع و أبضاً كروهات أفكار رائعة جداً يمكنك استغلال ملابسك التي لم ترتديها مرة أخرى ، أيضاً استخدام الألوان بذكاء و تنسيقها ، فإن البنطلون بلون صريح و جذاب و تم تنسيقه بشكل مميز مع أن ألوان البلوزة في كل مرة مختلفة .

أترككم مع الصور لتشاهدوا بأنفسكم .

ما رأيك في البنطلون الجينز ؟ إنه بالنسبة لي قطعة مهمة جداً ضمن أزيائي التي لا يمكنني الاستغناء عنها سوف أقدم لك البنطلون الجينز بألوانه المختلفة و تنسيقه بأسلوب منمق و مميز و عصري ،

و هذه التنورة الجميلة لقد قمت بتنسيقها بإطلالتين رائعتين كل الذي حدث هو تغيير البلوزة بألوان مختلفة و شكل مميز و جذاب

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أنتي أيضاً بإمكانك تنفيذ بعض الأفكار و اللمسات الخاصة بك ، الآن افتحي دولابك و انظري إليه مرة أخرى و ابدأي بترتيب أفكار و جربي أكثر من إطلالة لنفس القطعة .

بالتأكيد هذا الربيع و الصيف سيكون مختلف و مميز فإنك حصلتي على ملابس جديدة بدون أن تخسري شيئاً و لا تصرفي عليها المزيد من الأموال

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