القاهرة – لايف ستايل
مع دخول فصل الربيع و الصيف تعالي ننظر إلى دولابك و نأخذ منه أكثر من قطعة يمكن استغلالها و ارتدائها بأكثر من إطلالة و الحصول على شكل جديد في كل مرة ، لا تستغربي فإنك بالفعل سوف تتألقي كل يوم بإطلالة جديدة بنفس قطعة الملابس … لكن كيف ذلك ؟!
الآن احضري من دولابك بنطلون و تنورة و بلوزات يمكنك تنسيقها مع البنطلون و التنورة ، أنا أحضرت هذه الملابس التالية …
إنها فكرة جيدة جداً و سوف تشعرك بالتجديد في كل مرة ، لاحظي معي في الصور التالية أننا استخدمنا نفس البنطلون بأكثر من إطلالة و جميعها مميزة و مختلفة و أيضاً بسيطة ؛يث استخدمت البلوزة بلون حيادي و مرقط و مطبوع و أبضاً كروهات أفكار رائعة جداً يمكنك استغلال ملابسك التي لم ترتديها مرة أخرى ، أيضاً استخدام الألوان بذكاء و تنسيقها ، فإن البنطلون بلون صريح و جذاب و تم تنسيقه بشكل مميز مع أن ألوان البلوزة في كل مرة مختلفة .
أترككم مع الصور لتشاهدوا بأنفسكم .
ما رأيك في البنطلون الجينز ؟ إنه بالنسبة لي قطعة مهمة جداً ضمن أزيائي التي لا يمكنني الاستغناء عنها سوف أقدم لك البنطلون الجينز بألوانه المختلفة و تنسيقه بأسلوب منمق و مميز و عصري ،
و هذه التنورة الجميلة لقد قمت بتنسيقها بإطلالتين رائعتين كل الذي حدث هو تغيير البلوزة بألوان مختلفة و شكل مميز و جذاب
أنتي أيضاً بإمكانك تنفيذ بعض الأفكار و اللمسات الخاصة بك ، الآن افتحي دولابك و انظري إليه مرة أخرى و ابدأي بترتيب أفكار و جربي أكثر من إطلالة لنفس القطعة .
بالتأكيد هذا الربيع و الصيف سيكون مختلف و مميز فإنك حصلتي على ملابس جديدة بدون أن تخسري شيئاً و لا تصرفي عليها المزيد من الأموال
قد يهمك ايضاً:
موديلات بلوزات للشتاء تعكس أسلوبكِ الخاص في الأزياء
تشكيله فريده ورائعه من البلوزات الشيفون والقطنيه ذات الأكمام الطويله
كانت هذه تفاصيل خبر نصائح للتألق بقطعة ملابس واحدة بأكثر من إطلالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.