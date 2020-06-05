اكتشفي خلطة الجرجير لمنع تساقط الشعر

تعمل خلطة الجرجير كدواء سحري يقوي ويكثِّف ويُنبت الشعر، وذلك بفضل احتوائها على مواد خفيفة يسهل على فروة الرأس امتصاصها والاستجابة لها، ولكن قبل البدء باستخدام خلطة الجرجير لمنع تساقط الشعر، عليكِ الانتباه لبعض العوامل الأخرى التي تساعدكِ على نجاح ذلك، والتفاصيل في ما يلي:

- تخلّصي من أطراف الشعر التالفة والمُتقصّفة: إنّ الشعيرات المُتقصفة والتالفة هي شعيرات ضعيفة يصعب وصول الغذاء إليها، لكن عند قصّ الأجزاء التالفة منها تتقوى وتثبت في مكانها.

- عالجي أمراض فروة الرأس: عندما تلاحظين ظهور بعض البثور الجلدية بين شعيرات الرأس، أو وجود قشرة بيضاء بشكل مزمن، عليكِ زيارة طبيب جلدي متخصّص للتخلص من هذه المشاكل المُسبّبة لتساقط الشعر، أو اغسلي شعركِ بليتر من الماء ممزوج بفنجان من الخل بعد كل استحمام.

- تناولي أطعمة تحتوي على المعادن والفيتامينات الضرورية لنمو الشعر وتغذيته: يجب أن يحصل جسمكِ على كمية وفيرة من المعادن كالحديد والزنك والفيتامينات مثل فيتامين (أ) الموجودة في الجرجير والبقدونس، والطماطم والأسماك، والجزر والفليفلة الحلوة، حيث تعمل هذه العناصر على تقوية الشعر ومنعه من التساقط.

مكونات خلطة الجرجير لمنع تساقط الشعر:

- كأس من عصير الجرجير، وذلك بأخذ ضمّتين كبيرتين من الجرجير، وتُغسل أوراق الجرجير جيدًا، ثم تُنقع بوعاءٍ من الماء المُفلتر لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك يتم طحنها بالخلاط الكهربائي مع القليل من الماء، حتى يُصبح المزيج كالعصير، ثم يُصفَّى ماء العصير باستخدام قطعة قماش.

- 50 ملل من الكحول.

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- 100 ملل من ماء الورد.

- 50 ملل من الخل الأبيض.

طريقة تطبيق خلطة الجرجير لمنع تساقط الشعر:

أخلطي جميع المكونات بقارورة زجاجية نظيفة، ثم دلِّكي فروة الرأس بالقليل من الخليط، احتفظي بالباقي داخل الثلاجة، وارتدي غطاءًا بلاستيكيًّا لمدة ساعة كاملة، واغسلي فروة رأسكِ بعد ذلك

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