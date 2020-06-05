اختاري عطركِ بنفحاته الربيعية

نسعى جميعنا إلى اختيار العطر المثالي لهذه المناسبة. وفي هذا العام، في فصل الربيع ما يعني أنه بإمكانكِ ارتداء نفحات منتعشة ومليئة بالزهور إلى جانب زيوتكِ العطرية الشرقية المتميزة.

من بين أحدث إصدارات العلامات، اخترنا لكِ هذه المجموعة:

Le Lion de Chanel: إنه عطر شرقي بأناقة شديدة صمّمه أنف دار شانيل أوليفييه بولج. توفر بعض المكونات الحمضية المتلألئة من الليمون والبرغموت الدفعة الأساسية المناسبة للحظات الأولى من هذا العطر الفريد. لا يحتاج الأمر سوى بضع ثوانٍ حتى يكشف هذا العطر الذهبي اللامع عن دفء بصمته الشرقية. وبكل براعة، خفّف مبتكر العطور هذا التناغم العنبري وشكّله ليعبّر عن الألف وجه ووجه للأسد في عالم شانيل. أما المكونات الأساسية من القريضة، هذا الراتينج الحيوي بالنفحات الحيوانية، فلُطّفت بخلاصة مصنوعة خصيصاً لهذا العطر. جرى التخلّص من جانبها الحاد، فتتركز فيها الدرجات العنبرية والمخملية، ثم تتجلّى نفحات الجلد تدريجياً. أما الفانيليا من مدغشقر، فتعزز من المكوّن الأساسي للعطور الشرقية. وتنسجم القريضة مع الفانيليا مكوّنة لمسة ناعمة ومغلّفة تترك أثراً عميقاً على بشرتك يدوم طويلاً. وتضفي نفحات خشب الصندل الحسية والكريمية توازناً على النفحات النباتية والمسكية للباتشولي الخام. ويتسم هذا العطر الشرقي باعتداله وهو ما يميز القوة الحقيقة. إنه تعبير عن أناقة واثفة وبارزة. يمكن تشبيه هذا العبير الشمسي بحلية تزيد من فخامتك فور ارتدائها.

Gold Collection: أبصرت مجموعة روبرتو كافالي السنوية Gold Collection النور للمرة الأولى في العام 2016 وسرعان ما أصبحت علامة بارزة في عالم صناعة العطور. وعلى غرار الجهود الكبيرة، فقد بدأ الأمر بفكرة بسيطة ولكنها رائدة: ابتكار مجموعة مختارة من العطور التي صُممت لتحويلها نفحة متميزة، باستخدام أسمى مكوّنات طبيعية وأكثرها تميّزاً يقدمها العالم.

وكل عطر أشرف على تصميمه نخبة من صنّاع العطور البارعين، هو عبارة عن استكشاف لحسّ الذوق لرائحة كلاسيكية والتأكيد عليها عبر استخدام نغمات متطابقة ومتسامية باستخدام أكثر تقنيات التقطير تطوّراً في صناعة العطور الحديثة.

وباعتبارها رحلة حسيّة متطورة عبر المكان والزمان، فإن Roberto Cavalli Gold Collection تقدّم مجموعة واسعة من الأهواء والأجواء المزاجية، وهي تشكيلة حقيقية من الروائح التي سوف تروق للرجال والنساء على حدّ سواء.

HALFETI LEATHER: إنّها جرعة لافتة بنحوٍ مبهج لدرجة أننا نقع فوراً في غرامها. دافئة وقويّة ومطمئنة في الوقت نفسه. لقد تخطّينا الحدود وسافرنا بعيداً، وصولاً إلى تركيا! وتبدو الورود الحمراء هنا في حلقتين سوداء اللون بسبب كثافة سحرها.

إنّ بداية قصة عطر HALFETI LEATHER من علامة Penhaligon’s منعشة وقوية؛ مع ليمون البرغموت ونفحات من الدرجات الخضراء والشيح العطري. وتتطوّر بأناقة بفضل الياسمين والورد الحريف – يتميّز هذا الحب بالأشواك.

وتحتضن النهاية كافة وعود الأراضي النائية، مع حضور الفانيليا وخشب الصندل القويّ، ولسعة الجلد ومزيج متميّز بأسلوبٍ مطمئن من العود والكهرمان والبتشول.

Soir d’Orient: ينتقل Soir d’Orient من ظلال شجرة ليمون إيطاليّة إلى نزهة بين الصمغ الراتينجي الإيراني، ويشكّل رحلةً عطريّة تتداخلها روائح توافق من الزعفران.

تتفتّح الدرجات المشمسة مع القلب الحريف والغنيّ برائحة الأزهار المدمج مع الورد التركي العريق وإبرة الراعي المصريّة الناعمة والفلفل الأسود القويّ من مدغشقر. وفي الدرجات الخفيفة، يتداخل الأثر المدخّن لتوافق خشب الصندل مع الدرجات الحريفة والمرهفة للبخور الصومالي والروائح الخشبيّة للبتشول الإندونيسي.

في إصدار Wild Gold Edition، تغلّف Sisley العطر بزينة جديدة جامحة ومترفة، وينقلكم تصميم الحراشف الذهبيّة الذي يزيّن القارورة إلى حدود بعيدة حيث تلتقي عطور الشرق مع روائح الغرب.

Dolce Shine: هذا الربيع، تقدّم لك "دولتشي وغابانا للجمال" Dolce&Gabbana Beauty زهرة صفراء ذهبيّة جديدة في حديقة "دولتشي"... شمسي، مبهج، ومنعش في شكل لا يقاوم، ينبثق هذا العطر الفاكهي-الزهوري الجديد من بهجة الحياة الإيطالية الرائعة. عبق فاكهة المانغا الريّانة الملوّنة، والياسمين الناصع يعانق رائحة الأخشاب الفاتحة المشبعة بدفء حرارة الشمس لابتكار عطر فاكهي-زهوري مشمس جديد.

MON PARIS INTENSÉMENT: تفوح مقدّمة هذا العطر من إيف سان لوران بنسمات فاكهية شهية تمهّد لنفحات الأزهار الرومانسية. ترسم حلاوة رحيقها لوحة باللون الوردي الداكن، مع نفحة مشروب الكشمش الحامضية وتناغم توت العلّيق المفاجئ. وتتّسم الروائح بمحاكاة فائقة للطبيعة ناجمة عن التقاط الرائحة المنبعثة من الفاكهة من خلال تقنية NaturePrintTM المتقدّمة.

ومع الانكشاف التدريجي لنفحات عطر MON PARIS INTENSÉMENT، يزداد التوهّج الفوشيا سطوعاً ويُضفي تألّقه على كامل العطر. فتتورّد الفاوانيا البيضاء النضرة، وتتّخذ الداتورا الليليّة البيضاء لوناً زهرياً بتآلفها مع قلب العطر الذي هو عبارة عن باقة فاخرة وآسرة للغاية تتكوّن من مركّز نوعَين من الورود، الوردة العطريّة الورق والوردة الجوريّة، ولا تقلّ قيمة عن هديّة الحبّ...

متميّزة كبرج إيفل الذي يُعرف به خطّ أفق باريس، تبرز نفحات الباتشولي الخالصة في تركيبة العطر لترسّخ القلب الزهريّ المتقلّب. وتُعزّز طابعَ الشيبر الأنيق الفريد نفحاتُ الكشميران الرقيقة، بلمساتها المسكية والخشبية الدافئة، التي تضاهي بنعومتها نعومة القبلة.

وإبرازاً للتوهّج الفوشيا لعطرMON PARIS INTENSÉMENT ، تغلّف هذا العطر نسمات حريرية من المسك الأبيض، أشبه بغيومٍ تُنيرها أشعة الشمس فجراً...

Peut-Être: العطر الجديد من مجموعة عطورMaison Lancôme، Peut-Être، هو إشادة للمتعة، وهو منعش ولكنه ناري، مع رائحة حسية ومثيرة إلى حد ما. يواجه قلب ورود دمشق نعومة المسك الأبيض ونوتة العنبر والجاوي. تزين زجاجة العطر الثمينة المصنوعة من الزجاج والذهب بلوحة ذهبية تحمل نقوش باب Maison Lancôme.الباب مستوحى من مدخل الحديقة السرية لأرماند بيتيتجين.

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