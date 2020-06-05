دليلك للحفاظ على منزل خالِ من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

أصيب الأشخاص بهوس التنظيف والتعقيم في كل متعلقاتهم؛ لتجنب التقاط عدوى فيروس كورونا، خاصًة بعد تخفيف أوقات الحظر وبدء مرحلة التعايش، الأمر الذي يزيد من خطر الإصابة بالفيروس ودخوله إلى المنزل.

ولضمان بقاء منزلك خاليا من الفيروسات، يمكنك القيام ببعض الإجراءات التي تحميك وتحمي أسرتك من الإصابة بالفيروس، والتي نشرتها صحيفة "ديلي ميل " البريطانية.

المطبخ:

يجب تطهير المطبخ باستمرار تعقيم الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل مقابض الأبواب والثلاجة والبوتاجاز، بمطهر يحتوي على كحول أو بالماء والصابون؛ لأن الصابون يتحلل ويدمر القشرة الخارجية للفيروس.

التسوق:

إذا كنت تعتمد على خدمة توصيل الطلبات للمنزل باعتباره أكثر أمانًا، فلابد أيضا من تطهير المنتجات بعناية؛ فيمكن أن تكون انتقلت من الشخص الذي يجمع الطلبات أو مندوب التوصيل.

الأكواب والصحون:

عقّم الأكواب والأطباق بشكل دوري واغسلها بالماء والصابون، وإذا كان هناك مصابا بالمنزل؛ فحاول أن تفصل أدواته عن أدوات الأصحاء.

غسل الملابس:

أكد الخبراء أن احتمالية وجود الفيروس على الملابس ضئيلة جدًا، لكن أوصوا بغسلها جيدًا أكثر من المعتاد، وإذا كنت على اتصال بشخص مصاب اغسلها على درجة حرارة 60 درجة مئوية.

الثلاجة:

عقم الثلاجة باستمرار وضع بها المأكولات الغنية بالفيتامينات والتي تعزز المناعة، مثل الفلفل الأحمر والفاكهة والخضروات التي تحتوي على فيتامين سي.

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الموبايل والأجهزة الإلكترونية:

كشفت دراسة أن 68% من الهواتف ملوثة بالفيروسات والبكتيريا التي تحتوي على حشرات مقاومة للمضادات الحيوية؛ فالهواتف والريموت لهما تأثير كبير على نقل الفيروس، لذا يجب تطهيره باستمرار.

الحقائب:

إذا كنت في مشوار ضع حقيبتك أمامك وحاول ألا تعرضها للجو حتى لا تحمل الفيروس، وامسحها جيدًا فور العودة إلى المنزل بالكحول حتى تقضي على الفيروسات المتعلقة بها.

الحمام:

نظّف أسطح الحمام جيدًا بمحلول الكلور والماء، بما في ذلك المقابص والصنابير، وتغيير المناشف باستمرار وتخصيص لكل فرد في الأسرة منشفة.

النوافذ:

افتح النوافذ والأبواب كلما أمكن، حيث أكدت الدراسات أن احتمالية انتشار الفيروس تقل في الأماكن جيدة التهوية، ويساعد الهواء على تجفيف جزيئاته.

التخلص من القمامة:

يجب أن تتخلص من القمامة بطرق آمنة حتى لا يتسرب منها الفيروس إلى المنزل، وإذا كان هناك شخص مريض بمنزلك خصص له سلة مهملات ليضع الأدوات التي ستخدمها سوء مناديل أو كمامة أو جوانتي، واربط الجزء العلوي من الكيس وتخلص منها في أسرع وقت.

السيارة:

تعقيم السيارة أيضا من ضمن أهم الأشياء التي يجب الانتباه إليها، فاحتفظ بزجاجة من المطهر لتنظيف يدك بعد ملامسة أي شيء، واترك النوافذ مفتوحة أثناء القيادة، حتى لا تحمل الفيروس من السيارة إلى المنزل.