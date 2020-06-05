ماذا يحدث إذا امتنعت عن تناول الخبز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

الخبز قد يكون من المواد التي يمتنع عنها الشخص الذي يبدأ في رجيم؛ لخسارة الوزن في أسرع وقت ممكن.

ويعتقد البعض أن الامتناع عن الخبز بجميع أنواعه، سواء الأبيض أو الأسمر أو المخبوز من القمح الكامل، هو أفضل الطرق لخسارة الوزن أو الحفاظ على ثباته.

لكن الامتناع الكامل عن الكربوهيدرات في أشكال الخبز كافة، يؤدي إلى مشاكل مختلفة في الجسم، نستعرضها لكم، وفقًا لما أوضح موقع "womenshealthmag".

- انخفاض الوزن من الماء

تشعر بانخفاض سريع للوزن، ولكن الخسارة هنا هي للماء وليست للدهون، لذلك من الأفضل عند التوقف عن الكربوهيدرات يجب تناول كميات كبيرة من الماء.

- تشعر أنك مصابا بالأنفلونزا

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نقص الكربوهيدرات في الجسم، يسبب نقص للطاقة في الدماغ، لذلك الامتناع التام عن الخبز، يسبب شعور مثل الاصابة بالأنفلونزا، كما يتسبب في روائح كريهة تخرج من الفم، وجفاف، وأرق وغثيان

- نقص مستويات الطاقة

الامتناع الكامل عن الخبز يؤدي إلى نقص في مستوى الطاقة بالجسم.

- الإصابة بالإمساك

الحبوب الكاملة، تمد الجسم بكمية مناسبة من الألياف التي تساعد المعدة على الهضم بصورة سليمة، لذلك الامتناع عنها يؤدي إلى الإصابة بالإمساك

- تقلب المزاج

نقص الكربوهيدرات يؤدي إلى نقص مستوى السروتونين في الدماغ الذي يؤثر على حالتك المزاجية.