احذروا ممارسة الرياضة بالكمامة.. تهدد بالاختناق والإجهاد العضلي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:

يلجأ البعض إلى ممارسة الرياضة في المساحات المفتوحة خاصة بعد غلق الصالات الرياضية والنوادي وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كونها من الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة بشكل مستمر.

ولكن يتجه البعض إلى ممارسة الرياضة بارتداء الكمامة الطبية، وهو ما يهدد بالاختناق ونقص الأكسجين بالجسم، وللتعرف على مخاطر ممارسة التمارين الرياضية مع ارتداء الكمامة. لقراءة المزيد اضغط هنا

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