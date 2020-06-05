هذا ما يفعله ارتداء الكمامة القماش يوميا في الرئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:
أصبح العالم كله ملتزما بارتداء الكمامات؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، ولكن ارتدائها يوميًا يسبب العديد من الأضرار للوجه والجسم، خصوصا القماش.
تسبب الكمامة للوجه عند ارتدائها يوميًا ظهور حب الشباب في الوجه بسبب الحكة، كما أن حلقاتها تهيج الجلد في منطقة خلف الأذن خاصًة في فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والعرق.
ومن ضمن أخطر المشاكل التي تسببها الكمامة عن ارتدائها يوميًا أضرار الرئة التي تحدث على المدى البعيد، إذ ذكر موقع "the list" أن الدراسات أثبتت أن ارتداء الكمامة يوميًا خاصًة القماشية يضر الرئة لأنها قد تسبب التسمم بثاني أكسيد الكربون.
وقال الباحثة "فيكتوريا فوستر" إن ارتداء الأقنعة يكون جزيئات صغيرة من ثاني أكسيد الكربون والتي لا يمكن التحكم بها عكس القناع الطبي.
كما أن ارتداء القناع يوميًا يقلل من دخول الأكسجين إلى أنسجة الجسم، وتقلل من إمدادات الأكسجين إلى الشرايين.
لذا يقول المتحدث الرسمي باسم الكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة أنه يجب عليك "تجنب الأماكن العامة قدر الإمكان أو عدم الخروج لتجنب ارتداء الكمامة يوميًا.
وهناك العديد من الإرشادات التي يجب عليك فعلها لترطيب وجهك إذا كنت مضطر لارتداء الكمامة يوميًا.
- رطب وجهك جيدًا قبل أن ترتدي الكمامة.
- حافظ على نظافة البشرة ونعومتها.
- استخدم المرطبات بعد خلع الكمامة.
- الابتعاد عن وضع المكياج أثناء ارتدائها حت لا تنسد مسام الوجه ويظهر حب الشباب.
- غسل الوجه جيدًا عقب خلع الكمامة لفتح المسام والتخلص من الميكروبات.
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