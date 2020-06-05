هيئة الدواء تقدم معلومات شاملة عن 3 فيتامينات.. منها أعراض نقصها بالجسم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

مقاومة فيروس كورونا تعتمد في الأساس على مناعة الشخص ذاته، لذا تنصح وزارة الصحة، بالاعتماد على نظام غذائي صحي يقوم على الخضروات والفواكه والبروتين الحيواني باعتباره مسؤولا عن تكوين الأجسام المضادة ومناعة الجسم، فضًلا عن الاعتماد على الفيتامينات التي يحتاجها الجسم عبر مصادر طبيعية أو عبر المكملات الغذائية مثل فيتامينات C ،D ،B، الزنك.

وتزامنا مع جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، والإفراط في تناول المستحضرات الصيدلية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن بهدف رفع المناعة، يقدم مركز المعلومات الدوائية بهيئة الدواء المصرية، بعض المعلومات المهمة التي تخص فيتامينات: "ج" و"د" والزنك، من حيث أعراض النقص وأضرار الزيادة والكمية التي يحتاجها الجسم والمسموح بها يوميا والمصادر الطبيعية وبعض النصائح التي تخص التداخلات الدوائية وكذلك موانع الاستعمال.

وأهاب المركز خلال منشور توعوي له، بجموع المواطنين ضرورة مراجعة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول تلك المستحضرات.

فيتامين "د"

أعراض النقص:

- ألم العظام والمفاصل.

- تساقط الشعر

- تأخر التام الجروح

- الإرهاق والتعب.

النصائح العامة:

- ينصح بتناول فيتامين "د" قبل تناول مضادات الحموضة بساعتين أو بعد تناولها بأربع ساعات.

- يجب استشارة الطبيب قبل تناول الفيتامين مع دواء ديجوكسين لأن ذلك يسبب عدم انتظام ضربات القلب

- يجب استشارة الطبيب قبل ناول الفتيامين مع دوار فيراباميل أو دلتيازيم.

- يسبب اتاول فيتامين د مع بعض مدرات البول ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم.

- ينصح بعدم تناوله بجرعات أعلى من 4000 و.د يوميا أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية لأن ذلك يؤثر على صحة الطفل.

الكمية المسموح بها يوميا:

- للرجال أو السيدات من سن 19 لـ70 سنة 600 و.د

- للرجال أو السيدات فوق 70 سنة، 800 و.د

- للحامل أو المرضع: 15 ميكورجراما

- للأطفال حتى 12 شهرا: 10 ميكروجراما، ومن سنة حتى 18 سنة 15 ميكروجراما.

أضرار الإفراض في تناوله:

- القيئ والغثيان والإمساك.

- مشاكل بالكلى.

- الضعف.

المصادر الطبيعية:

- الرنجة والكراميل، إذ تحتوي كمية 100 جرام على 112 و.د.

- اللبن، ويحتوي كوب 250 مل على 115 -130 و.د.

- سمك التونة المعلب بكمية 85 جراما تحتوي على 154 و.د/ 4 ميكروجرامات.

- كبد البقر المطهي، 85 جراما يحتوي على 42 و.د/ 1 ميكروجرام.

- بيضة واحدة تحتوي على 41 و.د/ 1 ميكروجرام.

- سمكة واحدة من السردين تحتوي على 23 و.د/ 0.6 ميكروجرام.

- عصير البرتقال كوب (250 مل) يحتوي على 100 و.د.

فيتامين ج

أعراض النقص:

- ضعف المناعة.

- نزيف وتورم في اللثة.

- تأخر التأم الجروح.

- التعب والإرهاق.

النصائح العامة:

- من أهم المصادر الطبيعية لفيتامين ج، الخضروات والفواكه، حيث ينصح بتناولها كما هي دون طهيها لأن فيتامين ج يتكسر بفعل الحرارة العالية.

- ينصح بتناول فيتامين ج قبل تناول مضادات الحموضة بساعتين أو بعد تناولها بأربع ساعات.

- عند تناول جرعات عالية من الفيتامين ينصح بعمل اختبار سيولة الدم وذلك للأشخاص الذين يتناولون دواء وارفارين "مضاد التجلد".

- ينصح بعدم تناول الفيتامين بجرعات أعلى من 1800 -2000 مجم يوميا أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية لأن ذلك يؤثر على صحة الطفل.

- ينصح بعد تناول فيتامين ج بجرعة أعلى من 300 مجم يوميا لمرضى السكري، حيث يؤدي إلى زيادة خطر الوفاة بأمراض القلب.

الكمية المسموح بها يوميا:

- للرجال 90 مجم.

- للسيدات: 75 مجم.

- للحامل: 85 مجم.

- للمرضع: 120 مجم.

للأطفال: من 0 إلى 6 أشهر: 40 مجم، ومن 6 لـ12 شهرا: 40 مجم: ومن 1 لـ3 سنوات: 15 مجم، و3 لـ8 سنوات: 25 مجم، ومن 8 لـ13: 45 مجم.

أضرار الإفراط:

- الإسهال والمغص.

- القيئ والغثيان.

- الصداع والأرق.

المصادر الطبيعية:

- الفلفل الأحمر، إذ تحتوي 75 جم منه على 95 مجم من الفتيامين.

- 75 جراما من الفلفل الأخضر تحتوي على 60 جم.

- 177 مل من عصير البرتقال يحتوي على 93 مجم.

- 90 جراما من الكيوي يحتوي على 64 مجم.

- 78 مجم من البروكلي يحتيو على 51 مجم.

- 72 جراما من الفراولة تحتوي على 49 مجم.

- 100 جراما من الجوافة تحتوي على 228 مجم.

- 100 مجم من الليمون يحتوي على 77 مجم.

الزنك

أعراض النقص:

- انخفاض حاسة الشم والتذوق.

- فقدان الوزن غير المتوقع.

- تأخر التأم الجروح.

الإسهال وفقدان الشهية.

النصائح العامة:

- ينصح بتناوله بعد ساعة من تناول بعض المضادات الحيوية مثل سيبروفلوكساسين أو قبل ساعتين (أو بعد 4 ساعات) من تناول بعض المضادات الحيوية مثل تتراسكيلين.

- ينصح بعدم تناوله بجرعات أعلى من 34 - 40 مجم يوميا أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية لأن ذلك يؤثر على صحة الطفل.

- يستخدم يحذر شديد مع مرضى السكري، حيث يقلل مستوى السكر بالدم.

الكمية المسموح بها يوميا:

- للرجال: 11 مجم.

- للسيدات: 8 مجم.

- للحامل: 11 مجم.

- للمرضع: 12 مجم.

- للأطفال من سنة 1 لـ6 أشهر: 2 مجم، ومن 7 أشهر لـ3 سنوات: 3 مجم، ومن 4 لـ8 سنوات: 5 مجم، ومن 9 لـ13 سنة: 8 مجم.

أضرار الإفراط:

- القيئ والغثيان والإمساك.

- تغيرات بحاسة التذوق.

- أعراض تشبه الإنفلونزا.

المصادر الطبيعية:

- لحم بقري، وكمية 85 جراما منها تحتوي على 7 مجم من الفيتامين.

- الفول ويحتوي 64 جراما منه على 2.9 مجم.

- 85 جراما من لحم الدجاج الداكن يحتوي على 2.4 مجم.

- 250 مل لبن منزوع الدسم يحتوي على 1 مجم.

- 64 جراما من العدس يحتيو على 1.3 مجم.

- 64 جراما من الفاصوليا تحتوي على 0.9 مجم.

- 64 جراما من بذور السمسم تحتوي على 1.3 مجم.