تصفيفة الكعكة للمناسبات الرسمية وغير الرسمية

هناك الكثير من الطرق لجعل شعرك بمظهر أنيق مثير للدهشة ، و هناك واحدة من الأساليب المفضلة لدينا هي كعكة الشعر ،فإن تسريحة الكعكة أنيقة لأنها تمنحك اطلالة مناسبة لجميع الأوقات ، فإنها تناسبك في تلك الأيام الحارة و الرطبة و يمكنك التبديل بها كل يوم من أيام الأسبوع باشكال متنوعة و رائعة في كل مرة .

إذا كنت لم يتعلموا بعد كيفية تنفيذ تصفيفة شعر الكعكة في شعرك، فإننا نقدم لك خطوات سهلة جداً لإرشادك إلى كيفية تنفيذها بأكثر من شكل و بأفكار متنوعة تناسبك في السهرة و المناسبات أو حياتك اليومية فإن تصفيفة الكعكة من التصفيفات العملية جداً و المميزة التي تمنحك شكل جميل و مميز و شعر رائع و جذاب.

اكسسوارات الشعر

و تعتبر اضافة الاكسسوارات المتنوعة للشعر واحدة من الأنماط المميزة التي تزين شعرك بشكل جميل و رائع فبامكانك استخدام دبابيس الشعر الملونة او المطاط او السلاسل المزينة بالأحجار أو القطع الملونة من الخرز .

الضفائر

من التصفيفات الجميلة التي اعشقها كما يمكنك الدمج بين الضفيرة ( الجديلة ) و الكعكة بشكل رائع و أفكار مختلفة جدا نقدم لكِ بعض منها من خلال ألبوم يضم العديد من الأشكال و الأنماط التي يسهل عليكِ تنفيذها بنفسك .

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دونات الشعر

و هي عبارة عن دوائر تمسك بها الشعر تعمل على جعل الكعكة مضبوطة و هي متوفرة بالمتاجر و المحلات منها احجام مختلفة على حسب حجم الكعكة الذي تفضلينه .

فيما يلي مجموعة من التصفيفات المصورة المرفق معها خطوات تنفيذها ليسهل عليكِ الأمر ، اختاري ما يناسبك و تفضلينه كما يمكنك تجربته اكثر من مرة قبل الخروج بها و الظهور بها في الأماكن و المناسبات المختلفة .

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