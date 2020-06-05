أجمل ستايلات الجينز صيف٢٠٢٠

هذا الصيف هناك مجموعات واسعة من الأزياء التي اعتمدت على الجينز في ستايلات و أطلالات عام 2020، التي توحي بالإطلالة العصرية التي تتناسب مع الفتيات فإن هذا هو الوقت الأنسب لارتداء الجينز حيث الجو الأكثر سخونة مما يجعل الملابس أكثر تحرراً و بساطة للتناسب مع هذه الأجواء .

إن الجينز اختيار الكثيرات بل أيضاً يعتبر المفضل لدى الكثير من النجمات التي تركز على اعتماد الجينز ضمن أنماطها اليومية التي تضيف إليها بعض التفاصيل مثل حقيبة باللون الأحمر أو حذاء رياضي أو كلاسيكي فإن الجينز بالفعل هو اختيار كل الأوقات .

أياً كان اختيارك للجينز بنطلون أو تنورة أو قميص أو حتى جاكيت فإنه بالفعل اختيار موفق جداً و لكي تكوني في أجمل ستايل عليكي باختيار القطع الأنسب معه .

البنطلون الجينز ذو القصات

هذا الموسم متواجد معنا من العام الماضي بنطلون الجينز ذو الفتحات الممزقة أو المرصعة بالتطريز و الأحجار ، كما أنه ظهر بشكل جديد أيضاً حيث جاءت قصات البنطلون الجينز ذو القدم الواسعة ( الشارلستون ) التي كانت متداولة في التسعينات لقد عادت مرة أخرى بإضافة بعض اللمسات العصرية الجميلة .

الجاكيت و التنورة

من أجمل الاطلالات الجاكيت القصير الذي يمكنك ارتدائه مع البنطلون الجينز أو الفستان المطبوع أو بالألوان الحيادية ، فمن المتعارف أن الجينز من الستايلات الكلاسيكية لكن هذا العام سوف نشاهد ابتكارات عصرية تضفي على الجينز اسلوب مودرن يتماشى مع العديد من الأفكار و الأنماط الجديدة لهذا العام .

Advertisements

جميلتي … أياً كانت اختياراتك و تفضيلاتك للجينز بالتأكيد سوف تكوني متألقة عندما تختاري الستايل الأكثر بساطة فإنه من أبرز اتجاهات موضة عام 2020، لذلك نقدم إليك مجموعة كبيرة قمنا بالبحث عن أحدث الأزياء التي اعتمدت على الجينز لتستفيدي منها في تنسيق أزيائك و اتباع ما تفضلين منها .

قد يهمك ايضاً:

اكتشفي أجمل إطلالات المؤثرات الفرنسيات على منصة "انستغرام"

أسهل طريقة لاعتماد بنطلون الجينز بأناقة من فيكتوريا بيكهام