تسريحات للشعر جميلة ومميزة لتكتمل أناقتك

القاهرة – لايف ستايل
الغالبية من النساء تفضل تسريحات الشعر البسيطة و الناعمة التي تضفي على الوجه جمال و سحر و تكمل إطلالتها و تكمل أناقتها ، فإن تصفيفة الشعر جزء لا يتجزأ من الأناقة فإنها هامة جداً مثل اختيار الأزياء و الاكسسوارات و تطبيق المكياج .
لذلك أقدم لكِ أفضل تصفيفات الشعر المفضلة لدى المرأة و الأكثر اقبال عليها و التي يمكنك تنفيذها بنفسك و تعتبر الكعكة من ضمن تلك التصفيفات التي تعشقها النساء و التي كانت من أهم اختيارات نجمات هوليوود و المشاهير على السجادة الحمراء منها الكعكة التي تتوسط الرأس و الكعكة المرتفعة و الكعكة الفوضوية و الكعكة ذات الضفائر المتداخلة ، كما أن هناك أفكار كثيرة يمكنك اقتباسها و تطبيقها نظراً لسهولتها و لتميزها .
الكعكة تلك التصفيفة التي تذكرني بمرحلة الطفولة و التي كانت تعتبر من أهم تصفيفاتنا في المرحلة التعليمية ، مازالت حتى الآن تمتلك أولى و أهم صفوف تصفيفات الشعر و تستحوذ على قلوب أغلب النساء خاصة المرأة العملية و الكلاسيكية .
الكعكة تتناسب مع جميع أنواع الشعر و الكثافات و الأطوال المختلفة ، فإنها تصفيفة رائعة للشعر الكثيف ، كما يمكن للمرأة صاحب الشعر الخفيف تنفيذها من خلال استخدام دونات الشعر المخصصة لمليء الكعكة حيث تمنحها سمكاً و كثافة .
كما أن تصفيفة الكعكة تتناسب مع العديد من الملابس ، يمكنك ارتداء القفطان أو العباءة الواسعة ، كما يمكنك أيضاً التألق بستايل عصري مثل الجينز أو الفستان القصير ، إنها بالفعل الاختيار الأمثل لجميع إطلالاتك خلال فترة النهار أو المساء .
فيما يلي مجموعة متنوعة من التسريحات العصرية التي تعتمد على تصفيفة الكعكة باختلاف أشكالها التي يمكنك اتباعها بإطلالات متنوعة في كل مرة .
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