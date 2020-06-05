القبعات القش تتصدر قائمة أحدث صيحات الموضة

القاهرة – لايف ستايل تعد القبعات القش أحدث صيحات الموضة، وتفضل أغلب الفتيات والنساء أقتناء أحدث صيحات القبعات عند الأقتراب من فصل الصيف بأعتبارها قطعة أساسية لاطلالة جذابة. وأجتمع أهم المصممين وأرقي الدور العالمية على ان صيحة القبعات من أهم الإكسسوارات في صيف 2020، ورصدنا لكم أبرز الوانها واشكالها الجذابة والملفتة ضمن عروض ربيع وصيف2020 خلال أسابيع الموضة العالمية. وكانت من أبرز القبعات التى لا غني عنها في صيف 2020، المصممة من القش. Advertisements قد يهمك ايضا: تعرفي على أسماء القبعات المختلفة لفات حجاب مع القبعات آخر موضة

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