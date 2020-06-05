أهمّ مواصفات رجل برج الجوزاء وأبرز الأحداث الفلكية هذا الأسبوع

يتمتّع رجل الجوزاء بالكثير من الصفات الحسنَة التي تجعله شخصيّة مميّزة ومحبوبة، ومنها: التكيُّف: هو قادِر على التكيُّف في مُختلف الظروف وبسهولة تامة، وهو ما يدفعُه للتنوّع وتجربة كل جديد، وغالباً ما يكون على استعداد للتجارب الجديدة والتحديّات المُختلفة. اجتماعي: يُعتبر من الشخصيّات الاجتماعيّة القادرة على جذب انتباه الجميع لسماع حديثه والمُشاركة معه. الذكاء: غالباً ما يكون رجُل الجوزاء ذكّي جداً، ويمتلك الكثير من المعلومات والحيل التي قد تجعله يفوز في أي نقاش يدخُل به. الاستطلاع: يميل لكونه مُحباً للاستطلاع، ودائماً ما يبحث عن المعلومات الجديدة في المجالات المُختلفة والتعلُّم بشكل دائِم ومُستمر حتى بعد أن يُحقّق النجاح. التواصُل: مع امتلاكِه مهارات تواصل رائعة، يكون قادراً على بدء محادثات مُريحة لجميع الأطراف، وقادر على التواصُل بشكل فعّال مع الأشخاص من حولِه. الروتين: هو شخصية ليست روتينية أبداً ولا يُمكنه الإبداع في البيئات الروتينية أو التوافق مع الأشخاص الروتينين، بل هو دائم البحث عن المُغامرات الجديدة. مرح: يغلب عليه طابع المرح، وتكون جلسته ممتعة وغير مملة. اللطف والحنان: يتمتع صاحب برج الجوزاء بالكثير من اللطف مع الآخرين، فيحترمهم ويتعامل معهم بكل ودّ وحنان وعاطفة القدرة على التعلم: فهو يستطيع كسب العديد من المهارات الجديدة التي تساهم بصقل شخصيته على المستوى الشخصي والعملي.

أبرز الأحداث الفلكية عن هذا الأسبوع

الحدث الاول والابرز اعتبارا من يوم الخميس 11 حزيران يونيو يبدأ كوكب عطارد بالتراجع في برج الجوزاء ما يعني اجواء سلبية تتعلق بالأوراق بالاتصالات والملفات والسفر والتنقلات ترافق كل من مواليد العذراء الحمل الجوزاء القوس والحوت فتتراجع المعنويات والارباح فتجد نفسها أمام خيار صعب أو أمام ضرورة تعديل بعض الاجراءات او التراجع عن بعض القرارات أو يصعب عليك اتخاذ قرار وسط أجواء من الغموض.

الحدث الثاني القمر المربع الفلكي بين القمر من القوس والشمس من الجوزاء يوم السبت يساهم في تحسين وتطوير الحياة العملية والمالية والاجتماعية لكل من مواليد الحمل الاسد والقوس.

الحدث الثالث المثلث الفلكي بين القمر من الدلو والشمس من الجوزاء بين الثلاثاء والخميس ان المثلث الفلكي الهوائي يتناغم مع مواليد الجوزاء الميزان والدلو ويولد نوع من مفاجآة سارة وقد يقع اللامتوقع وربما تسمع خبرا مهما جدا يتعلق بالعمل.

الحدث الرابع المربع الفلكي بين القمر من الحوت والشمس من الجوزاء يوم الجمعة فيبارك الفلك كل أنواع المفاوضات والنقاشات والبحث عن حلول وقد تتوصل مواليد السرطان العقرب والحوت إلى بعض النتائج المقنعة فالوقت لصالحك.

تحركات القمر على الشكل التالي يوم السبت القمر في القوس يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء فيحالف الحظ مواليد القوس في مساعيه وأعماله ويعزز قدراته الذاتية الهائلة ومخيّلته الخصبة الاحد والاثنين القمر في الجدي الترابي ويعني بعض التراجع والنزاعات والفوضى بانتظار كل من مواليد الحمل والسرطان والميزان ينتقل بعدها القمر الى برج الدلو الهوائي يومي الثلاثاء والأربعاء ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الجوزاء فتستعيد مواليد الابراج الهوائية حماستها فتتوصل إلى بعض الارتباطات المثمرة والى التوقيع على عقود طالما سعيت للحصول عليها.ونختم الاسبوع يوم الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى الحوت ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء فتتحسن ظروف كل من مواليد السرطان العقرب والحوت.

أما تنقلات الكواكب تكون على الشكل التالي الشمس عطارد المتراجع والزهرة المتراجع في الجوزاء المريخ في الحوت المشتري وبلوتون في الجدي أورانوس في الثور زحل في الدلو.

هابي برثداي تحياتي لكل مواليد هذا الاسبوع من برج الجوزاء بانتظار مواليد ها الاسبوع سنة واعدة سنة المفاجآت الكبرى في كل المجالات سنة تقدم لك فرصاً ثمينة جداً تتحالف معك كل الكواكب وتساعدك على الخروج من المحن تتوضح لك الصورة ما يجعلك تخطو خطوات مميزة نحو المستقبل وتحصل على اكثر من فرصة للمشاركة في حدث مهم وكبير وقد تنتقل الى عمل افضل وسنراك في كل مكان كأن توقع على عقد جديد فجأة أو تتزوج فجأة فلديك الكثير من الحظ هذا العام ولكن من خلال الآخرين أي أن أشخاص في حياتك هم من سيقودنك إلى اكتشاف فرصه.سيكون لديك تغييرات جذرية في حياتك هذا العام بحسب رغباتك فمن يريد الطلاق سيقدم عليه ومن يريد الزواج سيتم له ما يريده، كما أنك ستحصل على تسويات كان سعى لها قد تكون قضايا قانونية أو عقود جديدة.

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