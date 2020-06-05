إطلالات ملكية راقية بفستان السهرة مع الكاب لخطف الأنظار

تبحث المرأة عن إطلالة ملكية راقية والخيار الأضمن لك هو اختيار تصميم تتألق به الملكات والأميرات حول العالم: الفستان مع الكاب. في كل مرّة تخترن هذا الفستان تنجحن بتوجيه الأنظار إليهنّ.

الأمثلة في هذا المجال متعدّدة ومتنوعة وكلّها مفعمة بالرقيّ، وهي لا تناسب فقط الملكات بل ستكون مثالية للتألقي بها هذا الصيف. وقد أدخلت دور الأزياء العالمية الكاب إلى تصاميمها، فإما أتت متصلة بالفستان أو على شكل أكسسوار منفصل عنه. ويمنحك الكاب بالتأكيد لمسة من الدراما والرقيّ لإطلالتك.

هذه الصيحة، كانت محور إطلالات الملكات والأميرات في مناسبات مختلفة. ميغان ماركل Meghan Markle نجحت في مناسبات عدة بأن تتألق بإمتياز بهذه الصيحة، من إطلالتها في المغرب بفستان من توقيع ديور Dior، إلى فستانين متشابهين من حيث التصميم من توقيع دار Safiyaa واحد باللون الأزرق والثاني أحمر.

كيت ميدلتون Kate Middleton بدت ساحرة بفستان مستوحى من الستايل الإغريقي من توقيع دار الكسندر ماكوين. أما الأميرة شارلين فتألقت بتصميم باللون الأخضر من توقيع Marchesa.

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ليتيزيا ملكة اسبانيا بدت ساحرة بفستان من توقيع ستيلا ماكارتني في العام 2017 تميّز بلونه الأحمر والكاب الذي إنسدل من كتف واحد، ما منح إطلالة لمسة من العصرية والأناقة في الوقت نفسه. وبتصميم مشابه ويحمل توقيع الدار نفسها أطلت الأميرة كارولين في العام 2018 بفستان أحمر أيضاً خلال العيد الوطني لموناكو.

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