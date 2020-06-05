ماذا يحدث لك إذا تناولت 40 جراما من الجبن كل يوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

الجبن أحد الأطعمة الأساسية في وجبات الإفطار والعشاء لدى الكثيرين، ويعتبر من أكثرها تنوعًا في طريقة إعدادها، من الذائبة للمبشورة أو الشرائح وغيرها.

ويقترح الباحثون بتناول حوالي 40 جم يوميًا من الجبن، ويمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، بحسب ما أوضح موقع "medicalnewstoday".

جاءت هذه المقترحات وفق نتائج تحليل 15 دراسة قائمة على ملاحظة آثار تناول الجبن على خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويحتوي الجبن على العديد المواد الغذائية التي تحسن الصحة - مثل الكالسيوم والزنك، والفيتامينات A و B-12 - لكنها أيضًا تحتوي على الكثير من الدهون المشبعة التي قد تزيد من نسبة الكولسترول في مستوى الدم كما ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب و السكتة الدماغية.

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لكن الدراسات الجديدة، أشارت أن الجبن يمكن أن يكون له تأثير معاكس على صحة القلب والأوعية الدموية.

فمن الممكن أن تقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 18 في المائة، وشملت الدراسات الجديدة أكثر من 200،000 مشارك لا يعانون من مخاطر أمراض القلب أو الأوعية الدموية، وتم رصد آثار تناول الجبن لأكثر من 10 سنوات.

أظهر التحليل أن الأشخاص الذين تناولوا 40 جم الجبن بانتظام يوميًا، كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 18 في المائة، وأقل احتمالية للإصابة بأمراض القلب بنسبة 14 في المائة، وأقل احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 10 في المائة، وذلك مقارنة مع أولئك الذين لم يتناولوا الجبن بانتظام أو يتناولون كمية قليلة.

لكن يجب التذكر أن الجبن يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي قد تضر بصحة القلب، وأوضحت جمعية القلب الأمريكية (AHA) أن النسبة التي يمكن تناولها من الدهون المشبعة يوميًا يجب ألا تتخطى 5 أو 6% يوميًا.