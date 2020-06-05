محمد اسماعيل - القاهرة - أبرزها السعال وألم الجسم.. أعراض تلزمك بتطبيق العزل المنزلي

كتبت- حسناء الشيمي:

لجأ البعض إلى تطبيق نظام العلاج المنزلي للمرضى الذين يعانون من أعراض بسيطة خاصة مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والضغط على المستشفيات ومعامل التحاليل، عن طريق العزل في غرفة منفردة، مع تناول بعض الأدوية.

وهناك بعض الأعراض التي

تطبيق العزل المنزلي مع متابعة الأعراض مع طبيب مختص، وللتعرف على هذه الأعراض.

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