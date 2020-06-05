شوميه تحتفل بذكرى تأسيسها قبل 240 عاما بهذه المجموعة الأنثوية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هذا العام، تحتفل العلامة الفرنسية شوميه التي تأسست في عام 1780، بذكرى مرور 240 عامًا على تأسيسها، بإطلاقها مجموعة المجوهرات الفاخرة "Trésors d d'Ailleurs"، والتي تشيد بالثقافات العريقة التي ألهمتها دائمًا من باريس إلى الصين واليابان وصولاً إلى الشرق الأوسط. تأخذك هذه الجواهر الرّائعة في رحلة مشوّقة حول العالم عبر محطات من تاريخ الدّار العريقة على مر 240 عاماً.

في عام 1812، افتتحت شوميه متجرها لأول مرة في مبنى رقم 15 في الساحة الشهيرة Place Vendome، وفي وقت لاحق، تم نقل المتجر إلى المبنى رقم 12 - الذي تم تجديده وافتتاحه حديثا باتباع نهج تصميم جديد، حيث تأكد مصممو الديكور الداخلي لمبنى شوميه من تحقيق توازن أنيق بين التقليدي والحداثة مع دمج الرموز العريقة للبيت الفرنسي في ديكور المتجر.

وتتوفر المجموعة الجديدة "تريزور دايّور" الرّاقية حصريًا في متجر العلامة 12 المعاد تجديده، وتماشياً مع إرث الدّار، تشمل المجموعة خواتم قابلة للفتح، تتميّز بأحجام جريئة، وتفاصيل دقيقة، وخطوط إنسيابية، ومنحنيات أنثويّة.

ومن أبرز القطع الإستثنائية في مجموعة "تريزور دايور"، نذكر:

خاتم ليدي وي المرصع بخرز روبليت

خاتم "ليدي وي" مصنوع من الذهب الوردي عيار 18 قيراطا، ويأتي مرصعًا بأحجار التورمالين مقطعة على شكل الباغيت، وتتوسطه حبة خرز روبليت كبيرة عيار 8.70 قيراط في المنتصف، وحبات الألماس اللامعة في جميع الجوانب، وخرز روبليت متوسطة الحجم تحيط بالجوانب الأربعة.

خاتم ليدي وي مرصع بعقيق الماندرين

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خاتم "ليدي وي" مصنوع من الذهب الأصفر، مرصع بحبات التورمالين مقطعة على شكل الباغيت، وتتوسطه حبة خرز من عقيق "الماندرين" كبيرة في المنتصف عيار 8.62 قيراط، و تحيط به حبات الألماس اللامع، وخرز عقيق الماندرين متوسطة الحجم تحيط بالجوانب الأربعة.

خاتم أوريان مرصع بالألماس

خاتم أوريان مصنوع من الذهب الأصفر والكريستال الصخري، مرصع بحبتين من الزمرد بقصة كابوشون عيار 1.35 و 1.25 قيراط من زامبيا، وحبات ألماس رائعة تتوسطها ألماسة بدرجة وضوح E VVS2 عيار 2.01 قيراط.

وتأتي الألماسة محاطة بحبات ألماس سوداء مقصوصة مثل السقف الزجاجي الثمين، تكريمًا لباريس اللامعة من فترة "Belle Époque"، يعتبر خاتم "Oriane" الرومانسي من قطع المجوهرات العاطفية التي تخفي رسالة عن الحب تحت هيكله الذهبي والكريستال الصخري.

خاتم "Qianlong" المرصع بالتورمالين الأخضر

خاتم "Qianlong" مصنوع من الذهب الأصفر والورنيش، مرصع بالماس الدائري المقطوع اللامع وحبة تورمالين خضراء بيضاوية عيار 7.20 قيراط، ويتميز بتصميم على شكل قصر إمبراطوري بسقف ذهبي رائع.