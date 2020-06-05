منها الأرق.. 8 أسباب تدفعك للمشي يوميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:

مع البقاء في المنزل، والحرمان من الحركة والمشي بشكل يومي، قد يصاب الجسم بالعديد من المشكلات الصحية، الناجمة عن قلة الحركة.

يستعرض "الكونسلتو" قائمة بأبرز العلامات الصحية التي تشير إلى مشكلة بالجسم، وفقًا لموقع "Eat this"، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا: