ماذا يحدث لك إذا تناولت البطاطس ذات البراعم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

البطاطس من الأطباق الثابتة بجانب كثير من الوجبات الرئيسية، ويحبها الجميع بمختلف أعمارهم.

لكن أحيانا يتفاجيء البعض بظهور براعم صغيرة، وتجعد على القشرة الخارجية للبطاطس، فتزداد المخاوف والتساؤولات هل تسبب التسمم أم لا في حال تناولها، كما أوضح موقع "thespruceeats".

البطاطس التي لها براعم تكون في حالة سليمة وتتوافر فيها عناصرها الغذائية، لكن ما يحدث هو أن البطاطس تحول النشا إلى سكر فيحدث إنبات لهذه البراعم، ويمكن إزالتها بسهولة واستخدام البطاطس.

ويحدث الانكماش مع زيادة نمو البراعم على قشرة البطاطس حيث يتحول المزيد من النشا إلى السكر وتفقد البطاطس في هذه الحالة الكثير من عناصرها الغذائية الأساسية، لذلك يجب الامتناع عن تناولها تمامًا.

أما عن سموم البطاطس وتتركز في البراعم والجلد الملون بالأخضر، والأجزاء التي تشبه العيون، وتسبب صداع وقيء واسهال ومشاكل هضمية أخرى، وطالما تمت إزالتها فلا هناك قلق.

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وللحفاظ على البطاطس سليمة وتجنب إنبات البراعم، يجب وضعها في مكان جاف وبارد ويفضل أن يكون مظلم، وأن تكون بعيدة عن البصل لأنه يسرع من نموها.

نصائح لتخزين البطاطس

-افحص جميع البطاطس جيداً عند الشراء لاختيار النوع الجيد منها والقادر على تخزينه لفترة طويلة

-ضع البطاطس في صندوق من الورق المقوى أو كيس ورقي جيد التهوية، وابتعد تمامًا عن البلاستك

-خزن البطاطس في مكان بارد ورطب ولا تخزنها في الثلاجة، واحذري البرودة الشديدة لأنها تؤدي إلى تحول النشا في البطاطس إلى السكر

-افرز البطاطس باستمرار لازالة القطع الذابلة والناعمة