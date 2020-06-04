للأمهات.. كل ما تريدين معرفته عن ارتداء طفلك الكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:

يحمي الوالدان أبنائهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من خلال ارتداء كمامة خاصًة في الأماكن المزدحمة، لكن ما العمر المناسب لارتدائها؟ وما الضوابط التي يجب أن يلجأ إليها الوالدان؟

يستعرض "الكونسلتو"، كل ما تريد معرفته عن ارتداء الأطفال الكمامة، وفقًا للدكتور طه بكري، أستاذ الباطنة والصدر بكلية طب جامعة الأزهر.

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