هذا النوع لا يحميك.. تعرف على خامة القماش المناسبة للكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

أصبح ارتداء كمامة الوجه المصنوعة من القماش هو الاتجاه السائد خلال الفترة الماضية، بعد توصية المراكز الطبية المختصة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيروس كورونا المستجد، ينتشر أسرع عن طريق الرذاذ المتطاير من خلال الكلام أو العطس والسعال، ويدخل مباشرة إلى الجهاز التنفسي، لذلك تعمل الكمامة مثل حاجز أو حامي للجهاز التنفسي للشخص، حتى لا يلتقط العدوى سريعًا، كما أوضح مركز السيطرة على الأمراض، ومنظمة الصحة العالمية.

ونتيجة الإقبال على شراء الكمامات التقليدية الطبية من الصيدلية، عانت العديد من الدول بسبب نقص العدد ما وضع العديد من المستشفيات والأطباء في أزمة.

وأوصى مركز السيطرة على الأمراض "CDC" بارتداء العامة للكمامة من النوع القماش، في الأماكن العامة ووسائل النقل، وعدم استهلاك الكمامات الطبية نظرًا لتقلص عددها وحاجة الأطباء والتمريض والعاملين في المؤسسات الطبية لها.

الكمامة القماش

تتجه وزارة الصحة المصرية، لتوفير الكمامات القماش للمواطنين، تأتي ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وفرضت عقوبة تتراوح بين الحبس أو غرامة تصل إلى 4000 آلاف جنيه لمن يمتنع عن ارتدائها

وعن مواصافات الكمامة القماش التي ستوفرها الحكومة، فهي صالحة لإعادة الاستخدام حتى 60 مرة، بحسب ما أوضحته ماري لويس، رئيسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة، في حوار سابق لـ"الخليج 365"، قائلة، "إن الكمامات القماش ستصنع بتقنية جديدة تسمى "افنور"، وهي تقنية فرنسية".

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وأضافت لويس، "هذه التقنية تصنع منها الكمامة بخطيوط قطنية رفيعة بنمرة معينة، وستكون طبقتين، وبها 3 كسرات مثلها مثل الكمامة الطبية ولكن مصنوعة من القماش" بحسب ماري.

وأضافت أن هذه الكمامات سيتمكن المواطن من استخدامها 60 مرة ثم تغسل بالماء بدرجة حرارة 40 درجة مئوية، بدلا من الكمامات الطبية العادية التي تستخدم مرة واحدة فقط.

خياطة الكمامة في المنزل

البعض اتجه لصنع الكمامة القماش في المنزل، وبدأت العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التساؤول حول نوع القماش الأفضل.

أوضح الدكتور عادل خطاب، أستاذ الصدر والجهاز التنفسي، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، أن الكمامة القماش، فعالة ضد فيروس كورونا ولكن بشروط.

وقال خطاب، "إن الشيفون والحرير، لا يحجز الفيروس إلا إذا كانت الكمامة مصنوعة من 4 طبقات، مؤكدًا أن النقاب لا يحجز الفيروس".

وأوضح خطاب، "أن القماش الأفضل يجب أن يكون النسيج الخاص به قريبًا جدًا من بعضه، والنوع الأفضل هو القطن المخلوط مع البوليستر"

وعن أهمية القماش، تابع الدكتور عادل خطاب، "كل كمامة قماش وفرت لأمريكا ما بين 400 إلى 600 دولار من العلاج، لذلك ارتداء الكمامة ضروري جدا لصحة الفرد وأسرته والمجتمع ككل".