في مرحلة التعايش.. نصائح مهمة يجب اتباعها في المواصلات العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مرحلة التعايش مع فيروس كورونا تبدأ منتصف يونيو.

وحول سبب قرار مجلس الوزراء بالانتقال من مرحلة الغلق لمرحلة التعايش، قال "سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: العالم حتى الآن غير قادر على الوصول إلى علاج لفيروس كورونا، ولا يمكن أن يستمر الإغلاق بسبب تضرر اقتصاديات الدول، والحل الأمثل أن تعود الحياة لطبيعتها تدريجيا مع إتباع الإجراءات الطبية.

وفي هذا الصدد، نذكر لكم بعض الإرشادات التي يجب اتباعها خلال استقلال المواصلات العامة، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك وفقا لما ذكره موقع"businessinsider".

- ينصح بعدم لمس واستخدام الهاتف المحمول، أثناء ركوب النقل العام.

- غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، بعد الانتهاء من ركوب المواصلات العامة.

- استخدام معقم اليدين بعد مغادرة القطار أو المترو أو السيارة، لمكافحة إمكانية اصابة الفيروس التاجي.

- توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية، بعدم ملامسة الوجه أثناء التواجد بالمواصلات العامة.

- تجنب الاحتكاك مباشرة بالأشخاص الآخرين.

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- إذا كان شخص ما يسعل أو يعطس، يجب الابتعاد عنه.

- تجنب تلامس أعمدة القطارات والأتوبيسات، وإذا لم يمكن ذلك، يجب استخدام منديل للإمساك بهذه الأعمدة، ثم التخلص منه في سلة مهملات بعد ذلك.

- إذا كان ذلك ممكنًا، حاول مغادرة العمل مبكرًا أو متأخرًا لتجنب وسائل النقل العام المزدحم خلال ساعة الذروة.

- يجب عدم تناول الأكل أو الشرب أثناء ركوب المواصلات العامة، لأن هناك فرصة أكبر أن تلمس وجهك.

- تعقيم الحقيبة وإبعادها عن الأرض والأسطح الأخرى في وسائل النقل العام.

- تجنب لمس أبواب القطارات أو المترو أو الأتوبيسات، إذ إنها يمكن أن تكون محملة بالجراثيم.

- عدم ملامسة النقود الورقية باليد مباشرة دون ارتداء جوانتي.

- تجنب لمس المقاعد أو الاستناد عليها.

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