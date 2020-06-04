صيحات جديدة من من أحذية "سليبرز" تجعلك رائعة في صيف 2020

تعتبر أحذية السليبرز Slippers من التصاميم المناسبة جداً لفصل الصيف، فهي تمتاز بالقصات الأنيقة مع الأسلوب العملي والمريح لمشاوبر الصيف الطويلة، وبامكانك التألق فيها بالعديد من الاطلالات وتنسيقها بأكثر من أسلوب وستايل حسب ذوقك الخاص، واخترنا لك اليوم أجمل وأبرز موديلات السليبرز لتختاري منها ما يعجبك مع مجموعة طرق التنسيق باطلالات يبرز فيها طابع البساطة والأناقة.

مجموعة مميزة من موديلات السليبرز اخترنا لك منها البسيطة والشبابية من القش الرائج بلون البيج كتصميم “غوتشي” Gucci والمزين بلوغو الدار باللون الذهبي، واخترنا لك سليبرز ميتاليك ذهبي بقصة كلاسيكية أنيقة من تصميم “تودز” Tod’s والسهل التنسيق مع العديد من الاطلالات، ولمن تفضل الستايل العصري والملفت اخترنا لك سليبر من “بالنسياغا” Balenciaga بقصة المقدمة المدببة والحادة واللون الأسود مع تطبيعات لوغو الدار الصغيرة باللون الأصفر، ولمن تفضل أحذية السليبرز بلمسات فاخرة وراقية اخترنا لك تصميم “اكوازورا” Aquazzura باللون العاجي مع لمسات جذاب من الأحجار البراقة واللؤلؤ، وغيرها من التصاميم الأنيقة والمميزة لاطلالاتك الصيفية بأحذية السليبرز.

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