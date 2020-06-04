دون اللجوء إلى الجراحة.. 6 طرق تخلصك من دهون الذراعين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:

يعاني معظم الأشخاص من تراكم الدهون حول الذراعين، ورغم أن هذه مشكلة مزعجة، إلا أنه يمكن التخلص منها بطرق بسيطة دون الاستعانة بالطبيب لإجراء عملية جراحية.

يستعرض "الكونسلتو" بعض الطرق البسيطة التي تساعد على فقدان دهون الذراعين بشكل صحي، وفقًا لموقع "Health line".

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