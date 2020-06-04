12شيئا خاطئا نستمر في فعلها يوميا دون ملاحظة ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

هناك بعض الأخطاء التي نقع فيها دون ملاحظة ذلك، لاعتيادنا عليها، وهو ما قد يسبب ضرارا على صحتنا.

أورد موقع "Bright Side" الأشياء الخاطئة التي تستمر في فعلها دون أن تدرك أو تلاحظ ذلك.

1. تناول كوب من الماء بعد وجبة كبيرة

على الرغم من أن النظرية الشائعة بأن الماء يخفف من عصارة المعدة، فإن تناول كوب من الماء قد لا يكون أفضل فكرة بعد تناول وجبة كبيرة.

صحيح أن الماء يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن لأنه يجعلك تشعر بجوع أقل، ولكن بعد تناول وجبة كبيرة قد يؤدي شرب كوب من الماء إلى الشعور بالانتفاخ الشديد.

يمكن أن يساعدك شرب الماء ببطء أيضًا على تجنب الغازات والتجشؤ الناتج عن ابتلاع الهواء عند الابتلاع.

2. شرب الماء المثلج البارد

قد يكون شرب الماء هو الشيء الأكثر طبيعية في العالم، وبالطبع، فإن كوبًا باردًا من الماء منعشًا جدًا خلال الصيف؛ فكيف يمكن أن يكون سيئًا؟

وفقا لدراسة، فإن شرب الماء البارد يؤدي إلى تفاقم أعراض مشاكل الجهاز الهضمي مثل الارتخاء، على الرغم من أن الماء البارد لن يجعلك مريضًا، إلا أنه قد يضيق الأوعية الدموية.

3. تخزين الطماطم في الثلاجة

إنه السؤال القديم: هل يجب أن تحتفظ بالطماطم في الثلاجة أو على المنضدة؟ هذا يعتمد على مدى نضج الطماطم.

لكن من الناحية المثالية، يجب أن تفعل كلاهما. درجة حرارة تخزينه المثالية حوالي 55 درجة فهرنهايت، وعلى الرغم من أن الثلاجة ستمنع الطماطم الناضجة من تطوير العفن لأن معظم الثلاجات يتم ضبطها عند 35 درجة فهرنهايت، كما أن الطماطم الناضجة ستفقد النكهة، لكن ترك الطماطم الناضجة لبضعة أيام على المنضدة بعد تبريدها سيعطيها نكهة.

4. غسل وجهك بماء بارد أو حار جدا

على الرغم من أنه قد يبدو مفيدًا لغسل وجهك أثناء الاستحمام، إذا كنت تستحم بماء دافئ، فقد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية، قد يجعل بشرتك تنتج المزيد من الزيت لتعويضه وتجفيفه في النهاية.

أفضل طريقة لغسل وجهك هي بالماء الفاتر أو حتى بالماء البارد بعد الاستحمام لأنه سيزيل الانتفاخ.

5. عدم تخزين الأعشاب حسب نوعها

إذا كنت تعتقد أنه يجب تخزين جميع الأعشاب الطازجة بنفس الطريقة، فقد تبين أنها أكثر تعقيدًا من ذلك.

الأعشاب القوية (مثل الأوريجانو وإكليل الجبل والزعتر وغيرها) يتم الحفاظ عليها بشكل أفضل في وعاء مع سيقانها في الماء، ويمكنك اختيار تخزين البرطمان في الثلاجة.

ولكن من الأفضل الاحتفاظ بالأعشاب الطرية مثل الكزبرة والبقدونس والكرفس (سيقان وأوراق فقط) أو النعناع في أكياس ورقية في الثلاجة أو ملفوفة بالورق وفي كيس بلاستيكي في الثلاجة.

Advertisements

6. أخذ حمام دافئ في الصباح

سؤال أبدي آخر هو ما إذا كان من الأفضل الاستحمام في الصباح أو في الليل، من الواضح أن أخذ حمام الصباح يوقظك.

ولكن من أجل الحصول على تأثيرات إيجابية، من الأفضل أن يكون الاستحمام أكثر برودة، أو على الأقل فاترة، وإذا كنت تفضل الاستحمام في الليل، فلن يساعدك ذلك على الاسترخاء قبل الذهاب إلى الفراش فحسب، بل ولتجنب تجفيف بشرتك.

7. إعادة تسخين العبوات البلاستيكية

اعتمادًا على نوع البلاستيك الذي تستخدمه، قد يؤدي تسخينه في الميكروويف إلى إطلاق مواد كيميائية مختلفة في الأطعمة أو السوائل التي تقوم بتسخينها.

على الرغم من أن بعض المواد البلاستيكية تعتبر آمنة للحرارة، إلا أنه قد يكون من الأفضل أن تخطئ جانب الحذر إذا لم تكن متأكدًا من التركيب الدقيق للحاويات. حتى المواد البلاستيكية المعتمدة لا تضمن الأطعمة الخالية من المواد الكيميائية بعد تسخينها.

8. عدم غسل علب الصفيح قبل فتحها

يُنصح بغسل علب الصفيح حتى لا تسقط الجزيئات الضارة في الطعام أو الشراب، خاصة إذا كانت صودا ويتم وضعها على فمك مباشرة.

9. الأكل بسرعة كبيرة

الأكل ببطء حتى تكون على دراية كاملة بطعامك، عادة يابانية قد تكون جزءًا مما يساعدهم على البقاء نحفاء.

اتضح أن تناول الطعام ببطء يمكن أن يساعدك على تناول كميات أقل من الطعام وتناول الطعام بشكل مفرط يجعلنا نفرط في تناول الطعام لأن الأمر يستغرق 20 دقيقة لتسجيل ما تحتويه معدتنا.

10. مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام

إدراك طعامك أمر مهم. وبعبارات مختلفة، قد يؤدي تناول الطعام المشتت إلى السمنة، وفقًا لجامعة هارفارد، لأنه يجعلك تأكل أكثر في وجبة واحدة.

11. شرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم

تشير دراسة إلى أن الوقت الذي تشرب فيه القهوة يمكن أن يكون له تأثير في الواقع على تحملك للكافيين. الكورتيزول، ما يسمى بـ"هرمون الإجهاد" مسؤول عن إبقائك يقظًا.

إذا كنت تشرب القهوة في الصباح، فقد يعتاد جسمك على إنتاج كمية أقل من الكورتيزول.

12. إمساك البرجر بإحكام

هناك مشكلة أخرى تتعلق بتناول البرجر وهي الإمساك بها بشدة لأن القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى سحق البرجر، وسكب كل محتوياتها.

يجب أن يكون الإبهام والخنصر في أسفل البرجر، ويجب أن تكون الأصابع الثلاثة الوسطى في كل يد في الأعلى - ولكن يجب أن تمسكها بكلتا يديك، ما يجعل تناول البطاطس أكثر صعوبة.