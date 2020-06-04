بالأسماء.. 7 أدوية ناقصة في الأسواق المصرية بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد، وبدأ الأشخاص بشراء الأدوية، التي اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها علاج لعدوى كوفيد 19 أو مفيدة في تقوية المناعة، ما أدى إلى حدوث نقص تلك الأدوية من الأسواق. يستعرض "الكونسلتو"، 7 علاجات ومكملات غذائية ناقصة بسبب كثرة السحب، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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