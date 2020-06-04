تبدأ السبت.. هاني الناظر يقدم نصائح لمواجهة الموجة الحارة القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن:
ابتداءً من السبت المقبل تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، ووفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية فمن المقرر أن تستمر الموجة الحارة لعدة أيام.
ولمواجهة الطقس الحار يقدم الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، وأستاذ الأمراض الجلدية، مجموعة من النصائح وللتعرف عليها.
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