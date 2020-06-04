في مرحلة التعايش.. كيف تتسوق بأمان ومن الممنوعون من الذهاب للأسواق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

التسوق من أكثر الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها، لتوفير احتياجات المنزل، ولكن في ظل انتشار فيروس كورونا لا بد من اتباع الإجراءات اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وتبدأ مرحلة التعايش مع كورونا منتصف الشهر الجاري وفق ما أعلن مجلس الوزراء، ولهذا يوضح الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، كيفية التسوق بأمان، والأشخاص الممنوعين من الخروج للأسواق.

ويقول استشاري المناعة لـ"الخليج 365"": في هذه الفترة من الأفضل التسوق أون لاين من خلال الاتصال بالسوبر ماركت لتلبية احتياجات المنزل، وإذا لم يكن ذلك متاح واضطرت ربة المنزل للخروج للضرورة القصوى، لا بد من اتباع الإجراءات الاحترازية الآتية:

- الحرص على شراء مستلزمات الأسبوع بأكمله، تجنبا للنزول مرة أخرى.

- ضرورة ارتداء الكمامة والجوانتي، وبعد الانتهاء يجب التخلص منهم فورا وإلقائه في سلة المهملات.

- تعقيم اليدين قبل الدخول والخروج من السوبر ماركت.

- المحافظة على التباعد الاجتماعي، مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين.

- تجنب لمس الوجه أثناء عملية التسوق.

- إذا أمكن الدفع باستخدام بطاقة الصراف الآلي أفضل من تبادل النقود.

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وتابع استشاري الحساسية والمناعة، أن هناك بعض الأشخاص ممنوعين من الخروج للتسوق مثل: الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة؛ نظرا لضعف مناعتهم وسهولة استقطابهم الفيروس، لذلك من الأفضل نزول فرد واحد من أفراد العائلة فقط للتسوق.

وعن الطريقة الصحيحة لغسل الخضروات والفاكهة، أوضح "حماد" أنها تكون تحت تيار الماء الجاري، أو النقع في الماء لفترة، لإزالة الأوساخ والفيروسات، أو من خلال استخدام فرشاة ناعمة صغيرة لتسهيل عملية التنظيف.

وتابع أنه يمكن استخدام الخل في غسل وتنظيف الخضروات والفاكهة، من خلال إضافة القليل من الخل إلى الماء ونقع الخضروات به، لمدة لا تزيد عن ربع ساعة، ثم تُغسل بالماء الجاري باستخدام فرشاة ناعمة للتأكد من إزالة الأوساخ العالقة بها والفيروسات.

وحذّر من غسل الخضروات والفاكهة بالصابون لما له أضرارا صحية، إذ إن الصابون يحتوي مادة كيميائية تستخدم في تطهير وتنظيف الأسطح غير القابلة للتناول، وعند وضعه على الأطعمة يسبب الآتي:

- الإصابة بالتسمم الغذائي.

- التسمم الكيميائي.

- القيء.

- الإسهال.

- أحيانا يؤدي إلى الوفاة.

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