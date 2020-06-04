كيفية اختيار لون البودرة المناسبة للبشرة السمراء

بودرة الوجه، تعتبر المستحضر الذي لا غنى عنه بالنسبة إلى غالبية السيدات. فبودرة الوجه، تعمل على توحيد لون البشرة واخفاء الشوائب، في ظل تغطية كاملة. كما أن البودرة ضرورية لصاحبات البشرة الدهنية لانها تمتص لماعية البشرة، عند التعرق أو عند إرتفاع نسبة الإفرازات الدهنية. لذلك، تعتبر بودرة الوجه من أساسيات المكياج ومن أساسيات إعادة تصحيح المكياج في منتصف اليوم أو أواخره.



التركيبة المناسبة من البودرة؟ وما هو لون البودرة المناسب لصاحبات البشرة السمراء؟

قبل الاجابة على هذين السؤالين، يجب الاخذ في الإعتبار بعض النصائح لكي يأتي اختيار البودرة مناسبا.



في ما يأتي، نعرض لكم عدداً من النصائح التي من المستحسن التقيد بها عند شراء بودرة الوجه:

• مهما كانت التركيبة التي تختارينها، يجب دوماً اختيار الدرجة اللونية التي تتناسب مع لون البشرة. لون البودرة عليه ان يكون من لون كريم الاساس، أي درجة لونية واحدة افتح من لون البشرة.



• إذا كنت ترغبين في تفتيح لون البشرة، فاختيار بودرة الوجه التي تتمتع بدرجات لونية أفتح بكثير من لون بشرتك سيرتدّ عليك سلباً. فالنتيجة على الأغلب ستكون بشرة مائلة إلى الرمادي، باهتة وتفتقد إلى الحيوية. تفتيح البشرة يبدأ باستخدام البرايمر قبل كريم الاساس، وختاما البودرة المناسبة.



• إذا كنت تتمتعين ببشرة فاتحة، فاختاري التدرجات اللونية المائلة إلى الزهري والتي تعتبر أفتح من لون بشرتك بدرجة واحدة أو درجتين على الأكثر.



• إذا كنت تتمتعين ببشرة سمراء، فعليك التوجه نحو بودرة الوجه ذات التدرجات الصفراء أو البرتقالية. المهم ان تتناسب الدرجة اللونية مع لون بشرتك.

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• عند اختيار بودرة الوجه المضغوطة، من الضروري عدم الإكتفاء بتجربتها على اليد، إذ أن اللون يتضح عند تجربته على الوجه او العنق. السر يكمن في ان لون بشرة اليدين ليس كلون بشرة الوجه، كما ان طبيعة بشرة اليد تختلف عن طبيعة بشرة الوجه. لذلك، عند التوجه الى المتجر المتخصص في بيع مستحضرات التجميل، احرصي على عدم وضع اي بودرة مسبقا على وجهك وجربي في المتجر، ما تقدمه لك اختصاصية التجميل.



• كل بودرة وجه تضمن درجة تغطية معينة. لذلك، إذا كنت تبحثين عن تغطية طبيعية أي بودرة غير سميكة، لئلا تصبح بشرتك شبيهة بقالب حلوى جاف ومتفتت، اختاري بودرة الوجه الرقيقة أو حتى الشفافة. أما إذا كان الهدف تغطية كاملة فاتجهي صوب الأنواع السميكة التي تضمن تغطية كل الشوائبن شرط ان تتناسب تركيبة البودرة مع نوع البشرة.



• صاحبات البشرة الدهنية، ينصح بان يستخدمن أنواع بودرة الوجه المات (matte finish powder).



• صاحبات البشرة الجافة، عليهن استخدام البودرة التي تتمتع بتركيبة ملمس الكريم. كما ينصح باستخدام بودرة الوجه نصف الشفافة، لأنها ستجعل بشرتك مشرقة وصحية.

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