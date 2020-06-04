تصاميم نظارات شمسيّة تجعلكِ محطّ الأنظار بروعتها!

موديلات نظارات شمسية لافتة ومميّزة تبرز بروعتها في عام 2020 لتزيد من جاذبيّة إطلالتكِ وتجعلكِ محطّ الأنظار أينما حللتِ. فأنت ستجدين نفسكِ أمام خيارات لا تعدّ من تصاميمها التي تنوّعت بين الصغيرة وصولًا إلى الكبيرة جدًّا، واختلفت بألوان زجاجاتها وأيضًا إطاراتها التي تزيّنت في بعض الأحيان بتفاصيل حيويّة. وعلى الرغم من أنّكِ ستعجبين حتمًا بكثير من الموديلات، إّلا أنّنا ننصحك بالتروّي قبل شرائها، إذ عليكِ أنّ تعرفي ما هي تصاميم النظارات الشمسية التي تتناسب مع شكل وجهكِ، واحرصي على تجربتها والنظر إلى المرآة جيّدًا لتتأكّدي إذا ما كانت تناسبكِ أم لا. كذلك، من المهمّ أن تكوني على علم بتصاميم النظارات الشمسيّة الرائجة، وهي ما ستعرّفكِ عليه في ما يلي.



النظارات بإطارات من لونين

ارتقي بأسلوبكِ إلى مستويات جديدة من الروعة والتميّز مع النظارات التي تجمع إطاراتها بين لونين متناسقين، إذ ستجدين تصاميم بلون الأسود على سبيل المثال مع إطارات علويّة بلون أبيض ومزيّنة بنقشات جميلة لمزيد من التميّز. ويرافق هذا التصميم النظارات الشمسية بمختلف أشكالها، أي الدائريّة والمربّعة والصغيرة وغيرها.



النظارات بأسلوب الريترو

تحافظ صيحة الريترو على روعتها هذا العام في عالم الموضة، فترافق قطعًا مختلفة مثل النظارات الشمسية التي ستبدو رائعة مع إطلالاتكِ الكلاسيكيّة والعصريّة وتضفي عليكِ التميّز. لا تتردّدي في اعتماد أحد تصاميم نظّارات الريترو، ويمكنكِ أن تنسّقي معها مختلف الأكسسوارات المميّزة بالأسلوب نفسه، فتسوّقي أجمل موديلات القفازات، الأوشحة، الأحذية، القبّعات وغيرها.

النظارات الصغيرة

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راجت النظارات الصغيرة في الخمسينات، ثمّ برزت بقوّة من جديد في التسعينات، وعادت في العام الماضي لتكتسح عالم الموضة وترافق إطلالات النساء، ومن بينهنّ أهمّ النجمات مثل بيلا وجيجي حديد. وفي العام 2020، سيرافق هذا الأكسسوار إطلالاتكِ المختلفة، وخصوصًا إذا كنت من صاحبات الوجه ذات الشكل البيضاويّ أو المربّع. النظارات الصغيرة ذات الزجاجات الداكنة تذكّرنا بفترة التسعينات، في حين تجسّد تلك المميّزة بزجاجاتها ذات التدرّجات الأفتح بفترة الخمسينات، وكلاهما رائجين هذا العام، فانتقيه بما يناسب ذوقكِ.

النظارات بإطارات مزيّنة بنقشات بريّة

تغزو النقشات البريّة عالم الموضة منذ مواسم عدّة، وها هي ترافقنا من جديد في العام 2020. النظارات الشمسيّة هي من أبرز القطع التي تزيّنت بها، لذا ستجدينها بإطارات مزيّنة بنقشة الحمار الوحشيّ والنمر والحيّة وغيرها. اختاري هذا التصميم لإطلالة مليئة بالحيويّة والجرأة، وإذا كنت تبحثين عن صيحات تعكس جرأتكِ بشكل أكبر، اختاريأكسسوارات بتصاميم خارجة عن المألوف.

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