إطلالات شبابية صيفية بوحي من نانسي عجرم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 يونيو 2020 05:56 مساءً - تعتمد المغنية اللبنانية نانسي عجرم على العديد من الإطلالات الشبابية الأنيقة في فصل الصيف، وتتميز خياراتها بالجمع بين الراحة والأناقة، لتظهر بإطلالة مذهلة، وتُلهم مُتَابِعَاتِها بخيارات بسيطة وأنيقة، فإليكن أبرز تنسيقاتها.



الإطلالات الشبابية بأسلوب الكاجوال

إطلالة شبابية بأسلوب الكاجوال



تأنقت نانسي بتنورة زهرية لامعة مزينة بالأزرق والسكري مع تيشيرت بسيط باللون الزهري، واختارت جمبسوت أبيض مزينًا بالبني لخيار في غاية الأناقة والجمال، وتجملت بشورت وقميص يكسوهما اللون الأبيض لإطلالة ناعمة، ونسقت الشورت الأبيض مع قميص مزين بالزهور، وفي إطلالة أخرى ارتدت بنطالًا من الجينز الرمادي مع بلوزة سوداء بلا أكمام، وأطلت ببنطال واسع من الجينز مع بلوزة بيضاء قصيرة.

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خيارات الفساتين الصيفية

الفساتين الصيفية



تميزت نانسي بعدة فساتين صيفية في الفترات الماضية، منها فستان أبيض مزين بالرسومات الخضراء في الأعلى، وظهرت بفستان أحمر واسع مصمم بشكل مكشوف الأكتاف وبقماش شفاف في منطقة البطن، وتألقت بفستان قصير وواسع مزين باللمعة.

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