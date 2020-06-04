مجوهرات نادين نجيم من أهم الماركات العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 يونيو 2020 05:56 مساءً - اتحرص النجمة اللبنانية نادين نجيم دائماً على مشاركة جمهورها بصورتظهرفيها أبرز وأهم اطلالاتها المواكبة للموضة والتي تميزها بستايل خاص فيها .

وتظهر أناقة نجيم بقوة في إطلالات الملابس الخاصة بها، إضافة إلى المجوهرات التي تحرصأ على الظهور بها، فقد لا تخلو إطلالة واحدة لها دون مجوهراتها المتنوعة.

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سلسلة بقلادة وخواتم ناعمة



تتجه نادين نجيم إلى المجوهرات الثمينة وكبيرة الحجم، ويظهر هذا بشكل واضح في الأعقاد وفي القلادات والسلاسل، وكذلك الأقراط، فنادراً ما تختار إحدى المجوهرات الناعمة.



تعشق نادين نجيم كل ما هو جديد في عالم المجوهرات، ولهذا تجدها تجرب سلاسل الجسم body chain، والعقد كبير الحجم الذي يغطي منطقة الصدر وأيضاً يتصل ليغطي بداية الظهر من أعلى. هذا العقد المميز كان من مجوهرات بولغاري، والتي دائماً ما تتجه إليها نادين نجيم في المناسبات المختلفة لها.

عقد من بولغاري





إن كنتِ من عشاق المجوهرات، شاهدي صور نادين نجيم وتنسيقها للمجوهرات مع أزيائها المميزة.

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