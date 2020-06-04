أقراط ذهب أبيض ناعمة من أشهر علامات المجوهرات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 يونيو 2020 05:56 مساءً - تختلف الأقراط في أشكالها وأنواعها وتعتبرمن أهم قطع المجوهرات الأساسية.إذا كنتِ تبحثين عن تصاميم تجمع بين الفخامة والبساطة لتناسب شخصيتك، فسوف نطلعك على أجمل موديلات أقراط ذهب أبيض ناعمة من توقيع أشهر علامات المجوهرات في العالم.



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أقراط بوشيرون Boucheron

BOUCHERON



تتسم مجوهرات بوشيرون Boucheron بالفخامة والأنوثة، وقدمت الماركة أقراط ذهب أبيض ناعمة ومرصعة ببريق الألماس، سواء أقراط الإجاصة أو أقراط اللؤلؤ الصغيرة.





أقراط شوميه Chaumet



تصاميم عديدة تخطف الأنفاس من شوميه Chaumet سواء أقراط طويلة أو قصيرة، مثل أقراط الإجاصة والأقراط المرصعة بحبّات اللؤلؤ الأبيض والألماس.





أقراط شوبارد Chopard



CHOPARD



تجمع أقراط شوبارد Chopard بين الأنوثة والعصرية، وخاصةً مجموعة Happy Hearts وHappy Diamonds، حيث تتميز بفصوص الألماس المتحركة مع تصاميم رومانسية حالمة.



أقراط بياجيه Piaget



استوحت ماركة بياجيه Piaget تصاميم أقراطها من الطبيعة، وخاصةً الورود الناعمة، وزاد سحر أقراط بياجيه بفصوص الألماس البرّاقة التي تغطيها بالكامل. Advertisements

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أقراط دي بيرز De Beers



DE BEERS



من ماركة دي بيرز De Beers، اخترنا لكِ أقراط ذهب أبيض ناعمة ومرصعة بفصوص الألماس، وهي أقراط صغيرة تلتصق بالأذن ويمكن اعتمادها في مختلف الأوقات.





أقراط غراف Graff

كما قدمت ماركة غراف أقراط ذهب أبيض ناعمة ومرصعة بالألماس بتصميم فخم يغطي جزء من الأذن. تابعي المزيد:أقراط معلق باللؤلؤ الصناعي زوج واحد

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