كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 يونيو 2020 05:56 مساءً - تربعت صيحة الحواجب المصفحة على عرش عالم التجميل والمكياج خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ولندن، بعد أن انطلقت في بداية الأمر من دولة روسيا، كما لجأت إليها عدد كبير من نجمات العالم العربي والغربي أيضًا.



وأهم ما يميز صيحة الحواجب المصفحة إعطاء إطلالة جذابة وآسرة، سواء لصاحبات الحواجب الرفيعة أو العريضة أو الكثيفة، وتُناسب هذه الصيحة مع مختلف الأذواق والمناسبات، كما أن الحواجب من الأجزاء المهمة التي تؤثر في جمال وشكل الوجه، لذا من الضروري الاعتناء بجمال العينين وظهورها بشكل متناسق وأنيق.



وخلال السطور التالية؛ يقدم لكِ "الخليج 365. نت" أبرز المعلومات عن صيحة الحواجب المصفحة، وخطوات تنفيذ هذه الصيحة بسهولة في منزلك.



أولاً: الأدوات المستخدمة في تقنية الحواجب المصفحة

تقنية الحواجب المصفحة



لعمل تقنية الحواجب المصفحة بسهولة، يمكنك الاستعانة بعدد من مستحضرات التجميل، ومن الضروري اللجوء إلى استخدام مستحضرات أصلية، لضمان الظهور بإطلالة نضرة وطبيعية، ومن بين تلك الأدوات:

1- برايمر.

2- جل الحواجب، ويُفضل أن يتمتع بتركيبة مقاومة للماء لتدوم ساعات طويلة.

3- قلم تحديد الحواجب ذو رأس رفيع جدًا.

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ثانيا: خطوات عمل الحواجب المصفحة

عمل الحواجب المصفحة



إذا كنتِ ترغبين في الحصول على صيحة الحواجب المصفحة، عليكِ اتباع تلك الخطوات للحصول على إطلالة مُميزة:

الخطوة الأولى

قومي بتمشيط شعيرات حاجبيك نحو الأعلى باستخدام البرايمر لتبدو بشكل كثيف، وذلك بعد تنظيفه جيدًا.

الخطوة الثانية

ضعي جل الحواجب على حاجبيكِ، باستخدام الشعيرات الطويلة لفرشاة الجل، لوضعه إلى الأعلى بنفس الخطوة السابقة، واحرصي على أن يتغلغل الجل بين شعيرات كل حاجب من مقدمته وحتى ذيله.

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الخطوة الثالثة



باستخدام فرشاة ذات رأس مسطح قومي بالضغط على شعيرات الحاجبين إلى الأعلى، لتصبح مسطح.



الخطوة الرابعة



تأكدي من ملء الفراغات في كل حاجب، باستخدام القلم الخاص برسم وتحديد الحواجب، من خلال تمريره بشكل طفيف من مقدمة الحاجب وحتى ذيله، ولتبدو الشعيرات طبيعية تأكدي من التصاقه بالبشرة وثبيت شعيرات الحاجب في مكانه لفترة طويلة، حتى يصبح شكل حاجبيك موحدًا طول اليوم.

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