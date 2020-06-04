5 أنواع من المناكير الأساسي لا تحرمي أظافرك منها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 يونيو 2020 05:56 مساءً - إذا كنت ترغبين في طلاء أظافر أنيق يدوم طويلاً، فإن المناكير الأساسي هو الخطوة الأساسية لذلك، فهذا المناكير التي يتم وضعه كطبقة أساس على الأظافر، له وظائف متعددة، من أهمها أنه يعمل على الإمساك بطلاء الأظافر الملون ليدوم لفترة أطول ويكون أكثر سلاسة، كما ويقوي الأظافر ويكافح تكسرها وتقصفها، ويقف حاجزاً بين الأظافر والمناكير الملون ضد البقع الصعبة والاصفرار.



لذلك، نرصد لك في هذا المقال خمسة أنواع رائعة من المناكير الأساسي Base Coat Nail Polishes، فلا تحرمي أظافرك منها.



OPI Natural Nail Base Coat

OPI Natural Nail Base Coat



يعد OPI Natural Nail Base Coat واحداً من أفضل أنواع المناكير الأساسي وأكثرها مبيعاً، فهو يساعد في منع تقشر طلاء الأظافر، ويعمل على مكافحة البقع واصفرار الأظافر، إضافة الى أنه يجف بسرعة لتتمكنين من تطبيق المناكير الملون مباشرة، كما يجعل أظافرك لامعة ويجعلها مقاومة للتكسر والتقصف.

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Sally Hansen Hansen Hansen Ultimate Shield Base & Top Coat

Sally Hansen Hansen Hansen Ultimate Shield Base



إن المناكير الأساسي هذا من سالي هانسن Sally Hansen، متعدد المهام، حيث بإمكانك استخدامه كطبقة أساسية وطبقة علوية نهائية، كما يحمي طلاء الأظافر من التشقق والتقشر ليدوم طويلاً على أظافرك. إضافة الى ذلك، تعمل البوليمرات الدقيقة الموجودة في تركيبته على تقوية الأظافر ومنع تكسرها.

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Revlon Quick Dry Base Coat

Revlon Quick Dry Base Coat



يساعد المناكير الأساسي هذا من ريفلون Revlon، أظافرك في أن تجف في غضون ثوان وتصبح جاهزة لتطبيق المناكير الملون. إضافة الى ذلك، يتميز بتركيبته الخالية من المواد الكيماوية المؤذية مثل الفورماليهايد والنولوين والكافور...

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ella+mila Nail Care

ella+mila Nail Care



بفضل الاتساق السميك قليلاً، يزيل المناكير الأساسي هذا أي تناقضات في نسيج الظفر، ليجعل تطبيق الأظافر الملون أكثر سلاسة وسهولة، كما يوفر لك طبقة بيضاء كريمية بين الظفر والمناكير الملون ليمنع تشكل أي بقع سوداء أو صفراء، فضلاً عن أنه خال من سبعة مواد سامة تكون موجودة غالباً في تركيبة أنواع طلاء الأظافر.



butter LONDON Horse Power Nail Rescue Basecoat

butter LONDON Horse Power Nail Rescue Basecoat



يحتوي المناكير الأساسي هذا من باتر لندن butter LONDON، على مكونات نباتية مفيدة لصحة الأظافر، مثل البيوتين وفيتامين E، اللذين يعملان على تقوية الأظافر الضعيفة وحمايتها من التلف، فضلاً عن أنه خال من أي مواد مضرة بالأظافر.

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