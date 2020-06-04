عطورات نسائية صباحية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 يونيو 2020 05:56 مساءً - العطر هو أحد مستحضرات التجميل التي لا غنى عنها لدى الكثير من السيدات، لإكمال إطلالتهن الجذابة والراقية، ولكن اختيار العطر المناسب ليس أمرًا سهلًا، بل على العكس يحتاج تركيزًا كبيرًا لانتقاء ما يناسب شخصيتك وملابسك وسلوكك، لذا لا بد من الحرص على اختياره بدقة، ليمنحك حضورًا مميزًا.



وشهدت السنوات الماضية ظهور ماركات عالمية للعطور، وكل ماركة تعبر عن هويتها الخاصة التي تعبر عنها، ومع تعدد أنواع وروائح العطورـ تقع المرأة في حيرة عند اختيار المناسب لها.



وخلال السطور التالية؛ يقدم لك "الخليج 365. نت" مجموعة من العطورات النسائية الصباحية، التي يمكنكِ الاستعانة بها خلال فترة الصباح



من شانيل N°51- عطر

شانيل N°51- عطر



إذا كنتِ ترغبين في إطلالة أنثوية رائعة، يمكنك اعتماد هذا النوع من العطر، حيث يتكون من باقة مزهرة من نفحات الألدهيد، ويأتي في زجاجة أنيقة، بتصميم راق.

ولهذا العطر طابع فريد يواكب كل العصور، ويمكنك وضعه بلطف على البشرة أو على ملابسك خلال فترة الصباح، كما يمكنك حمله بسهولة داخل حقيبة يدك، لاستخدامه وقتما تشائين خلال اليوم.

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2- عطر "لو بارفيوم رويال" من إيلي صعب

عطر "لو بارفيوم رويال" من إيلي صعب



إذا كنتِ ترغبين في رائحة هادئة وراقية خلال فترة الصباح، يمكنك اعتماد هذا العطر، حيث يتميز برائحة العطور التي تمنحك الثقة، إذا يتكون من مزيج الورد التركي من الورد البلغاري وزهر البرتقال، مما يمنحكِ إشراقة عطرية متناغمة تميزك في الصباح.

ويتميز عطر إيلي صعب لو بارفيوم رويال بالثبات فترة طويلة، كما يمكنكِ أيضاً استخدامه في أوقات الليل .



3- عطر "Joy" من ديور

عطر "Joy" من ديور



إذا كنتِ ترغبين في إطلالة مفعمة بالحيوية خلال فترة صباحك، يمكنك اعتماد هذا العطر، من رائحة الأزهار والفاكهة الحمضية، حيث يشعرك بالبهجة، ويزيدك جاذبية وأنوثة.



وعطر ماء بارفان جوي باي ديور عبارة عن ماء عطر مركز من درجة اللون الوردي، ويدوم لمدة طويلة وبشكل عميق.



4- عطر "Si " من جورجيو أرماني

عطر "Si " من جورجيو أرماني



إذا كنتِ ترغبين في إطلالة ساحرة وجذابة، يمكنكِ اعتماد هذا العطر، فعطر Si من أكثر العطور الدافئة `ذات الثبات القوي، كما تعكس أناقة ورقي المرأة، مما يمنحك رائحة ساحرة لا مثيل لها، كما يناسب هذا العطر العطر فترات الصباح، ويدوم طويلاً على مدار اليوم.

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