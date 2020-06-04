تعرفي على أهم الخلطات لتنعيم الشعر الجاف

نظراً إلى العوامل التي يتعرّض لها الشعر، فإنّ جفافه يعتبر حتمياً خصوصاً بسبب تعرّضه لأشعة الشمس أو التلوث الذي يحيط به. لذلك عليك أن تعتني جيداً بشعرك لكي لا يجفّ ويفقد بريقه.

أما إذا كان شعرك قد وصل إلى درجة جفاف لا يكفيها الإعتناء بالشعر، إليك هذه الخلطات التي تساعد على حل هذه المشكلة.

اخلطي صفار بيضتين مع زيت زيتون وضعيه على الشعر واتركيه لمدة 15 دقيقة، واغسلي شعرك بعدها بالماء البارد مع الشامبو. وأهمية هذه الخلطة أنّ البيض يحتوي على كميات كبيرة من البروتين الأساسي لتكوين الشعر، في حين أن زيت الزيتون يستطيع استعادة لمعان الشعر وبريقه، ويعيد له تألّقه.

للبن فوائد لا تعدّ ولا تحصى للشعر لأنّه غني جداً بالبروتين يساهم في تنعيم الشعر بالإضافة إلى تقويته وتغذيته، لذلك اخلطي اللبن مع العسل وزيت الزيتون وضعيه على الشعر لنصف ساعة.

اخلطي زيت اللوز مع الموز، وضعيه على شعرك واتركيه لنصف ساعة بعد دهن الشعر به، فالموز يغذّي الشعر ويقوّيه، في حين يقوم زيت اللوز بالعمل على ترطيب الشعر وإمداده بالنعومة.

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ضعي 4 ملاعق كبيرة من السدر المطحون مع قدر مناسب من الماء، وأضيفي ملعقةً كبيرةً من زيت الزيتون، وملعقتَين كبيرتَين من الَلبن، وامزجي للحصول على عجينة واتركيه على شعرك لنصف ساعة ومن ثم افرديه على الشعر كاملاً لمدّة ساعة كاملة.

سخّني الز يت الذي تستخدمينه كل يوم في الميكرويف لمدة 20 ثانية وضعيه على شعرك ودلّكي فروة الرأس لمدة 15 إلى 20 دقيقة. قومي بعدها بتمشيط شعرك جيداً لتوزيع الزيت ومن ثمّ غطي شعرك بمنشفة مبلّلة ساخنة لمدة 30 إلى 40 دقيقة.

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