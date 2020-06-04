افضل خلطات لتنعيم الشعر الجاف

يتعرّض الشعر لموجات من الجفاف بسبب الأحوال الجوية المحيطة، أو بسبب الاهمال وغيرها... وغالبا ما يترافق ذلك أو يؤدي في مراحل متقدمة الى إحداث تقصف وضرر كبير في خصل الشعر. ولهذا السبب، يُستحسن علاجه منذ البداية، لتفادي أي انعكاسات سلبية، ولعل خلطات لتنعيم الشعر الجاف هي أفضل طريقة للعناية بالشعر الجاف.



تعرفك في هذا المقال على مجموعة خلطات للشعر التي يمكنك الاعتماد عليها لتنعيم شعرك وإعادة الحيوية والنشاط الى خصله. اليك التفاصيل



وصفة صفار البيض وزيت السمسم

المكونات: صفار بيضتين، معقتان صغيرتان من زيت السمسم، ملعقتان من الماء

طريقة التحضير والاستخدام: امزجي المكونات التي ذكرناها أعلاه مع بعضها البعض لتحصلي على عجينة موحدة، ثم وزعيها على فروة رأسك الرطبة والأطراف المتقصفة والجافة، واتركي الخليط لمدة ربع ساعة ثم اغسليه بالماء الفاتر

قناع الأفوكادو والعسل

المكونات: حبة من الأفوكادو، ملعقتان من زيت شجرة الشاي، ملعقة من العسل

طريقة التحضير والاستخدام: اهرسي حبة الافوكادو بالخلاط الآلي لتصبح ناعمة ولزجة، وأضيفي اليها زيت شجرة الشاي والعسل، بعدها طبقي الخلطة على رأسك ووزعيها بين فروة الرأس والأطراف، ثم دعيها تتخمر لمدة نصف ساعة واغسلي شعرك نهايةً.

ماسك لبن الزبادي وزيت اللوز وصفار البيض

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المكونات: ملعقة من اللبن، ملعقة من زيت اللوز، وصفار بيضة واحدة

طريقة التحضير والاستخدام: امزجي المكونات مع بعضها البعض، وطبقي الخلطة على شعرك بالكامل واحرصي على تدليل فروة رأسك، ثم اشطفي خصلك بالماء الفاتر لتحصلي على النتيجة المنتظرة.

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