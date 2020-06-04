تعرفي على افضل نوع عسل للشعر

لا بد انك تتساءلين عن افضل نوع عسل للشعر واذا كان يملك القدرة على العناية بالشعر بطريقة صحيحة، تعرفي على هذا الموضوع وعلى فوائد العسل للشعر.



فوائد العسل للشعر

يُعتبر العسل مادة غذائية طبيعية تملك الكثير من الفوائد الصحية للجسم، ومن المعروف ان هذه الفوائد لا تقتصر على الصحة والجسم فقط بل تتعداها الى الشعر، فما هي فوائد العسل للشعر؟

يساعد العسل على علاج قشرة الشعر والحد من ظهورها ويمنع حكة الشعر.

يعمل العسل على ترطيب الشعر ويمنحه الحيوية واللمعان.

يقوي بصيلات الشعر ويحافظ على فروة الرأس.

يمنع تساقط الشعر ويحافظ على صحته.

يحفز نمو الشعر بشكل طبيعي.

يعمل على معالجة تقصف أطراف الشعر.

يقلل من تكسر الشعر ويحافظ على رطوبته.

يُخلص بصيلات الشعر من الشوائب.

افضل نوع عسل للشعر

بعد ان تعرفتي على اهم فوائد العسل للشعر، اكتشفي افضل انواع عسل للشعر:

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عسل السدر: يُعتبر هذا العسل من أفضل انواع العسل للشعر لأنه يحتوي على فوائد تميّزه عن غيره، فهو يحتوي على الفيتامينات التي تغزي الشعر وتيعد له لمعانه وحيويته.

العسل الأبيض: من أهم أنواع السعل ايضاً هو العسل الابيض وذلك لأنه يحتوي على المعادن والفيتامينات التي تحافظ على صحة فروة الرأس وتزيد من كثافة الشعر.

العسل الأسود: يحتوي العسل الأسود على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تحافظ على صحة الشعر وتُحسن من جودته، فهو يمنع الإصابة بفقر الدم الذي يسبب تساقط الشعر.

ماركات تجميل للشعر تحتوي على العسل

ما هو افضل نوع عسل للشعر

قامت الكثير من الماركات العالمية الشهيرة بإطلاق منتجات ومستحضرات تجميلية خاصة بالشعر تحتوي تركيباتها على العسل، ومن اهم هذه الماركات هي ماركة Beesline التي كانت قد أطلقت سابقاً افضل مرطب للشفاه ومستحضرات خاصة بالبشرة ساهمت كثيراً بتقديم العناية بها. أمّا للشعر، فهذا احدى اهم المنتجات التي اثبتت قدرتها على تقديم العناية بالشعر وتغذيته بعمق.

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