احذر.. 10 أخطاء شائعة يقع فيها الرجال عند ارتداء ملابسهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

في الموضة، هناك بعض القواعد البسيطة التي يجب اتباعها، وبالنسبة للرجل، التفاصيل هي ما يمكن أن تزين أو تهدم الزي بأكمله؛ فاختيار ربطة عنق خاطئة لنوع جسمك يمكن أن يدمر المظهر بأكمله، ولكي تبدو أنيقًا وجذابًا، عليك الانتباه إلى أصغر الأخطاء التي لا يزال الرجال يرتكبونها حتى يومنا هذا.

يورد موقع "Bright Side " الأمريكي، بعض التفاصيل التي قد تفوتها عند ارتداء ملابسك، وإليك 10 أخطاء عليك تجنبها.

1. السترة طويلة أو قصيرة جدًا

البدلة هي بالتأكيد قطعة أساسية في أزياء الرجال وغالبًا ما تشتمل على سترة. هذه القطعة من الملابس يمكن أن تزين مظهرك بالكامل، لذا تأكد من اختياره بحكمة.

وهذا ينطبق أيضًا على المعاطف التي يميل الرجال إلى ارتدائها مع بدلاتهم، من المهم أن يغطي طول المعطف السترة الخاصة بك.

2. جميع القمصان تحمل علامات تجارية.

نعم، يمكن أن يكون ارتداء القمصان ذات العلامات التجارية جذابة للغاية، ويعتقد بعض الرجال أن العلامة التجارية هي الطريقة الوحيدة لإظهار جودة ملابسهم، ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا.

قد ترغب في ارتداء القمصان التي تجعلك تشعر بالراحة، سواء كانت ذات علامة تجارية أم لا - نحن على يقين من أنه لن يلاحظ أحد، ومن الأكثر جاذبية أن ترى رجلًا يرتدي قميصًا أحادي اللون، ولكن إذا كنت تصر على ارتداء عناصر تحمل علامة تجارية فقط، فحاول البحث عن شعارات أو علامات تجارية أصغر وأقل.

3. بناطيل غير مناسبة

سواء كنت ترتدي الجينز أو الكلاسيكية، فمن الضروري أن تناسبك جيدًا، ما الفائدة من شراء الجينز الطويل جدًا؟

قد يعتقد بعض الرجال أن هذا سيجعل أرجلهم تبدو أكثر نحافة ولكن في الواقع، سيبدون مترهلون، كما أن السراويل الواسعة جدًا تفتقد أيضًا للجاذبية.

4. ارتداء تيشيرت أسفل القميص

لا يُعد ارتداء تيشيرت داخلي ضروري، بل إن التيشيرت الداخلي يُنظر إليه على أنه ملابس داخلية.

لذا وفقًا لقواعد الآداب، يجب ألا يكون مرئيًا على الإطلاق، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يضيف خطوطًا أفقية غير ضرورية تدمر نسب جسمك. ولكن إذا كنت ترغب حقًا في فك أزرر القميص، فربما تختار قميصًا برقبة على شكل حرف V أسفله.

5. الإكسسوارات الكثيرة

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يميل البعض إلى المبالغة في استخدام الملحقات من وقت لآخر، ولكن كما قال كوكو شانيل ذات مرة، "قبل أن تغادر المنزل، انظر في المرآة وارتدي شيئا واحدا." هذه نصيحة رائعة، خاصة لأن النساء مثل الرجال الذين يجب أن يبدوا مهندمين.

6. الصنادل مع الجوارب.

هذا الاتجاه انتهى تماما، ولكن يبدو أن الرجال لا يزالون يفعلون ذلك! يعتبر ارتداء الصنادل من الشاطئ أو الصيف. ومن غير المثير رؤية الرجال يرتدونهم طوال الوقت، خاصة إذا كنت تفعل ذلك مع الجوارب.

يجب ارتداء الصنادل على الأقدام العارية حتى تشعر بالراحة. إذا كنت لا تحب إظهار قدميك، ففكر في ارتداء الأحذية المغلقة.

7. ترتدي كل الألوان مرة واحدة.

السراويل الصفراء، والقميص الوردي والسترة الحمراء، والأحذية الرياضية الخضراء هي أشياء كثيرة يجب تجنبها تماما.

لا يعد ارتداء الألوان الزاهية فكرة جيدة إلا إذا كنت تريد أن تبدو حادًا، أما إذا كنت تريد إظهار لون من الألوان، فاختر قطعة أساسية صغيرة مثل الملحقات أو بعض الجوارب ذات المظهر الممتع.

8. أحذية رياضية مع ملابس كلاسيك.

القليل من الحرية في الأسلوب مرحب به دائمًا، ولكن لا ترتكب خطأ في ارتداء حذاء رياضي مع بدلة.

يتم صنع الأحذية الرياضية للجري، وليس حضور الاجتماعات، ولكن من المحتمل أن يدمر فرصتك في الظهور بمظهر أنيق أو جذاب.

9. تيشيرت داخل البنطلون

لن يؤدي وضع يتشيرتك في بنطالك أو ملابسك الرياضية إلى أن تبدو رائعًا. في الواقع، سوف يفعل العكس تمامًا لأنه سيجعلك تبدو كرجل في منتصف العمر. اترك قميصك بدون تغيير.

10. ربطة عنقك غير متوافقة مع نوع جسمك.

حتى دون معرفة ذلك، يختار العديد من الرجال ربطة عنق خاطئة لأنفسهم. نعم، يجب عليك اختيار ربطة عنقك وفقًا لنوع جسمك، انتبه إلى طول ربطة عنقك.

الخطأ الشائع الثاني هو ارتداء ربطة عنق واسعة جدًا لجذعك. وبشكل عام يجب أن يكون ربطة العنق من 3 بوصات إلى 3.75 بوصة (7.5 سم إلى 9.5 سم) للرجل متوسط الحجم، لذلك إذا كان نوع جسمك أقل من المتوسط، فهذا شيء يجب الانتباه إليه، وتعتبر رابطة العنق بمثابة لمسة نهائية لملابس مدروسة جيدًا.