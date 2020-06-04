منها الخيار واللبن.. 10 أطعمة تدوم لسنوات إذا خزنتها بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

لا شيء أسوأ من إهدار الطعام، لذا من المهم الاحتفاظ به لفترة طويلة قدر الإمكان.

في بعض الأحيان، كل ما يتطلبه الأمر هو معرفة كيفية تخزينها بشكل صحيح، لذلك نشارك لكم أهم النصائح حول تخزين الأطعمة بشكل صحيح ليكون لها مدة صلاحية أطول تدوم لسنوات، وفق ما نقل موقع "Bright Side".

1. التوت: يغسل ويجمد.

يمكن أن يضيف التوت نكهة إلى الكثير من الأطباق ويمكن أن يصنع عصيرًا رائعًا، لكنه لا يدوم طويلًا.

استثناء واحد هو التوت المجمد الذي يمكن أن يستمر حوالي عام واحد، عند تجميده، يجب تنظيفه في الماء البارد وتجفيفه لتجنب التلف، ثم ضعه في أكياس بلاستيكية قبل وضعه بالفريزر.

2. الخضار: مخلل.

التجميد ليس الطريقة الوحيدة للحفاظ على الخضروات، يعتبر تخليلها أيضًا خيارًا كلاسيكيًا للحفاظ على طعامك لفترة أطول مما هو طبيعي.

يمكن تخليل جميع أنواع الخضروات، وأشهرها الخيار، والتي تُعرف ببساطة باسم "المخللات" التي تستمر لمدة عامين تقريبًا.

ويمكن أن تستمر الطماطم المخللة لمدة تصل إلى شهر، ما عليك سوى الاحتفاظ بالخضار في مزيج من الخل والماء والملح (وأحيانًا السكر حسب الذوق).

3. الجزر: تحويلها إلى شرائح.

الجزر من الخضروات التي يحب الكثير من الناس الاحتفاظ بها في الطهي، ولكن هناك طريقة لجعلها تدوم لفترة أطول. قطع الجزر رقائق، ثم جففه. يمكن أن تستمر حتى 25 عامًا.

4. التفاح: يجفف.

عندما يتعلق الأمر بالفاكهة، يمكن أن يستمر التفاح لفترة طويلة خاصة بعد تحويله إلى رقائق- على مدى 20 عامًا، على وجه الدقة.

قطّع التفاح واطهيه في مجفف، احتفظ بها في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق أو برطمان وعبوات محكمة الغلق.

5. المكسرات: بالتجميد.

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تعد العديد من المكسرات مصدرًا جيدًا للبروتين ويمكن منعها من التلف لفترة طويلة، ومن المهم إبقائها مغلقة وفي الفريزر، يمكن للبعض أن يستمر لمدة تصل إلى سنتين.

وتبقى بعض المكسرات أيضًا أفضل من غيرها - من المعروف أن اللوز يدوم لفترة طويلة.

6. الفاصوليا: احتفظ بها في العلبة.

الفاصوليا متعددة الاستعمالات؛ يمكن أن يكون الطبق الرئيسي، وإبقائها في علبة يساعدها على البقاء لمدة 3 إلى 5 سنوات.

لتحضير الفاصوليا للتخزين، قم بغليها لمدة دقيقتين، ثم أخرجها من الحرارة، ثم انقعها لمدة ساعة قبل تصفيتها، وغطها بالماء العذب واسلقيها لمدة 30 دقيقة، وبعدها أضف الملح وضعه في برطمان بمياه الطهي.

7. الأسماك: شرائها معلبة.

تتمتع الأسماك المعلبة عالية الجودة، مثل التونة بفترة صلاحية طويلة: بعضها يدوم حتى 3 سنوات. ومع ذلك، بمجرد فتح العلبة يجب أن تؤكل.

بمجرد فتحها، تستمر الأسماك لبضعة أيام فقط في الثلاجة وبضعة أشهر فقط في المجمد.

8. العسل: خزنه بعيدًا عن الشمس.

يمكن تناول العسل كما هو، سواء كان بديلا للسكر أو علاج لتهدئة التهاب الحلق. فقط احتفظ به في حاوية باردة بعيدًا عن ضوء الشمس، ويفضل أن تكون في الحاوية التي اشتريتها فيها.

9. الحليب: مسحوق.

لا يدوم الحليب عادةً لفترة طويلة جدًا، حتى عند الاحتفاظ به باردًا، ولكن هناك طريقة بسيطة للاحتفاظ دائمًا بمنتجات الألبان في متناول اليد: استخدم الحليب المجفف الذي يمكن أن يستمر حتى 25 عامًا.

على الرغم من أنه يمكنك ببساطة شراء الحليب المجفف، إلا أن هناك عدة طرق لجعله مشتقا من الحليب العادي. يمكنك وضعه داخل المبخر أو المجفف حتى يحصل على قوام رقيق، أو يمكنك مزجه أو تكثيفه حتى يصبح مسحوقًا ناعمًا ويحتفظ به في برطمان محكم الإغلاق.

10. الخل: قم بتخزينه بإحكام.

قد يكون الخل والعسل نقيضين قطبيين، كما يقول المثل القديم، لكنهما يشتركان في شيء واحد: يمكن أن يدوما إلى ما لا نهاية.

على الرغم من أن الخل لن يتوقف عن أن يكون آمنًا للأكل، إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل جودة، احتفظ به في حاوية محكمة الإغلاق بعيدًا عن الحرارة أو الضوء، واستخدمه في غضون عامين من الفتح.