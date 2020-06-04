موديلات جديدة من "الشورت الجينز الطويل" تُناسب موضة 2020

تفضل الكثير من السيدات ارتداء الجينز، سواء بنطلون أو جاكيت أو شورت، حيث يتسم بالبساطة والأناقة، ويلائم مختلف الأوقات الأذواق والمقاسات، وخلال السنوات الماضية؛ تصدر الشورت الجينز منصات عروض الأزياء الجاهزة لموضة 2020، بتصميمات وألوان وأقمشة مختلفة ومتميزة، ويمكن ارتدائها في أوقات مختلفة، كما أصبح من أهم قطع الملابس النسائية المريحة والتي تعطي إطلالة جذابة، وفي السطور التالية؛ نقدم لكِ مجموعة من موديلات شورت جينز طويل من موضة 2020، يمكنكِ اختيار ما يناسبكِ منها لإطلالة مُميزة.

شورت جينز بحواف رول

إذا كنتِ ترغبين في إطلالة ناعمة، يمكنك ارتداء شورت جينز بحواف رول سواء ضيق أو واسع حسب رغبتك، مع تنسيق تي شيرت نصف كم سادة أو مطبوع بتصاميم عصرية، كما يمكنك ارتداء قميص أبيض بأزرار مع الشورت، مع تنسيق حذاء رياضي من اللون الأبيض، فتلك الإطلالة تمنحكِ قدرًا من البساطة والأناقة معًا.

شورت جينز واسع بتقطيعات

إذا كنتِ ترغبين في إطلالة مريحة، يمكنكِ ارتداء شورت جينز بخصر مرتفع ذو تقطيعات على الأطراف، مع تنسيق تي شيرت ذو خطوط عريضة أو قميص أبيض مخطط، وحذاء رياضي باللون الأبيض أو صندل ذو كعب منخفض، فتلك الإطلالة تعطيكِ الإحساس بالراحة والبساطة، ويمكن ارتدائها في العطلات الصيفية أو على الشاطئ خلال فصل الصيف.

شورت جينز واسع عند الركبة

إذا كنتِ ترغبين في إطلالة أنثوية، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء شورت جينز واسع، يصل إلى منطقة الركبة، ويمكن تنسيق معه قميص قصير مع بليزر طويل، مع اتداء حذاء رياضي أو حذاء ذو كعب مرتفع، وترك شعرك منسدلًا، ليعيطك لمسة أنثوية جميلة.

شورت جينز بدانتيل

إذا كنتِ ترغبين في حضور حفل كوكتيل أو رقص، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء شورت جينز مزين بالدانتيل على الحواف وعند الخصر، مع تنسيق تي شيرت قصير أو قميص سواريه مزين بالترتر اللامع، وارتداء حذاء ذو كعب عالٍ أو حذاء رياضي أبيض اللون.

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