جدد جدران المنزل بهذه الطريقة البسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

سلح نفسك بورق مقوى وفرشاة طلاء وبعض طلاء الحائط ويمكن بسهولة إعادة تصميم جدرانك. وكل ما تحتاج لفعله هو تفريغ قوالب من الورق المقوى وبدء طلاء الأشكال أينما أردت.

وتقدم أكاديمية أفعلها بنفسك في كولونيا بعض المعلومات لأي شخص يريد تجربة هذا في المنزل. ربما تفكر في صناعة تصميم مختلف لكل غرفة ربما طيور لغرفة المعيشة وبومة لغرفة الأطفال وأشكال ماسية في المطبخ.

ويقول الخبراء أنك ستحتاج إلى شريط لاصق وصمغ وسكين (قاطع). ويمكن طلب ذلك عبر الانترنت إن كان هذا ضروريا.

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أولا قم بطباعة التصميم الذين ترغب فيه ثم ألصقه على قطعة صلبة من الورق المقوى بالصمغ. دعه يجف بالكامل ثم فرغه بعناية باستخدام القاطع. وبهذه الطريقة سوف يكون القالب قوي ولن يهترئ سريعا.

ثم ثبت القالب إلى الجدار باستخدام الشريط اللاصق وقم بوضع الألوان على الفراغات من الداخل على الخارج. اضغط على الزوايا الداخلية للقالب إلى الجدار لمنع أي لون من التسرب خارج الخطوط. وبعد ذلك انزع القالب بعناية وبهذا تكون قد انتهيت.

وهناك خطوة مهمة يجب عدم إغفالها وهي استخدام فرشاة طلاء ذات شعيرات صغيرة. وإذا لم تكن متوفرة لديك يمكنك الاستعانة بفرشاة عادية واربط الشعيرات بلف جزء من الشريط اللاصق حولها. وهذا من شأنه أن يمنع الشعيرات من الشرود ويبقي على النتيجة نظيفة ومرتبة.