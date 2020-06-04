شعرك تالف؟ استخدمي هذا البلسم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "إن ستايل" أنه يمكن علاج الشعر التالف بواسطة البلسم المعروف باسم (Leave-In Conditioner)، أي البلسم الذي يتم تركه في الشعر ولا يتم شطفه.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن البلسم، الذي يتم تركه في الشعر، يعمل على حماية طبقة القشرة الخاصة بالشعر، ويحافظ على رطوبة الشعر وتقوية خصلاته.

وغالبا ما يحتوي البلسم، الذي يتم تركه في الشعر، على فيتامينات لإصلاح سطح الشعر وحمض اللبنيك لتهدئة فروة الرأس المتهيجة، كما أنه يتمتع بالتأثير المميز للبلسم العادي؛ حيث إنه يمنح الشعر ملمسا ناعما كالحرير ومظهرا لامعا يخطف الأنظار.

وعن كيفية الاستعمال، أوضحت "إن ستايل" أنه يتم تطبيق الاسبراي على الشعر الرطب من الجذور إلى الأطراف، وتركه لفترة قصيرة حتى يؤتي مفعوله، ثم تمشيط الشعر جيدا. وبالنسبة للكريم، فإنه يتم تدليك الشعر الجاف به، ثم تصفيف الشعر كالمعتاد.