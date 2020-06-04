كيف تعد الكلب للمكوث بمفرده في المنزل دون مشاكل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يجب أن تقضي أغلب الكلاب بعض الوقت بمفردها. ولكن حتى الحيوانات التي يمكن الاعتناء بها على مدار الساعة يجب أن تتعلم أن تكون بمفردها وعلى كل حال هذه الأوضاع يمكن أن تتغير في مرحلة ما.

وتقول كاترين أوملاوف من جمعية الرفق بالحيوان الألمانية إن الكلب المدرب بشكل جيد يمكنه العيش بمفرده لساعات بدون أي مشاكل. غير أنه يجب منح الحيوان بعض التمارين وأن يقضي حاجته مسبقا. وتقول أوملاوف: "في بعض الحالات الاستثنائية فقط يمكن ترك الكلب البالغ بمفرده لأكثر من أربع ساعات والحد الأقصى هو ست ساعات".

ومع ذلك، تقول مدربة الكلاب شتيفي كلاروس أن هناك كلاب تعاني في صمت. يمكن للكلب الذي انزعج من تركه بمفرده أن يتبع صاحبه في كل مكان بعد عودته إلى المنزل. وبمجرد ما يتأكد من بقاء صاحبه في المنزل يقع في نوم عميق. هذا لأنه مرهق للغاية بعد ساعات من الوحدة المؤرقة.

ولمنع حدوث هذا يجب أن يبدأ التدريب بالفعل عندما يكون الكلب جروا. غير أنه يجب ألا تترك الجراء بمفردها. يتم التدريب عن طريق مغادرة الغرفة وإغلاق الباب - وفتحه مرة أخرى على الفور. وتوضح كراوس أنه يجب أن يتم تجاهل الجرو عند المغادرة والعودة. فعلى كل حال يجب ألا يتعلم الكلب الصغير أنها مناسبة خاصة إذا ما غادر صاحبه.