ارتياح وحظوظ كبيرة من نصيبك خلال هذا الشهر

مهنيا:ً يتحدّث الفلك عن ارتياح وحظوظ كبيرة هذا الشهر. تتغير المعطيات لصالحك تماماً وتنجح في اجتياز عراقيل وتخطي عقبات. إنه بالتأكيد من أفضل الأشهر ولن يهزمك أحد إذا كنت جاهزاً. تتعزز الروابط العاطفية وتتحسن العلاقات مع الأصدقاء والأقارب والزملاء وقد تكون أفضل الفترات في العام للمصالحات والتسويات والتعارف. كما أن الحظوظ ستطالالحياة المهنية لتسهّل الوصول الى الأهداف والمكاسب.تكون ديناميتك ممتازة هذا الشهر وقدرتك على التصرّف لافتة وذكية. تستقطب اهتمام الجميع وتتفاعل معهم بإيجابيّة. إنّه شهر مناسب لتكثيف لقاءاتك وإطلالتك فلا تختفِ عن الأنظار. فاوض وساوم وعزّز وجودك. تقدّم فهو شهر إيجابي يعيد بالنجاح والسهولة وبالتقدّم وعلى الأرجح ستحظى بمردود فوري أو في القريب العاجل. كن صاحب المبادرة واخترت يوماً جيّداً للتحرّك. إصغ جيداً لآراء الآخرين ودوّن الملاحظات ولا تنتقل الى عمل ثانٍ قبل أن تنجز الأوّل بالكامل. قد تحصل على فرصة عمل جيدة.

عاطفيا:ً إنّه بالتأكيد شهرٌ رومانسيّ فانت ممتلىء سحراً ونشاطاً وتبدو شغوفاً بالناس وبكل من تعرف وتحب. إنّه شهر مناسب جداً للمّ الشمل ولإزالة العقبات التي تقف في درب سعادتك. يتحدّث الفلك عن تقدّم في مساعي التودّد والمصالحة. كما يشير الزّهرة من برج الجوزاء الهوائي الصديق الى عواطف جيّاشة ورغبة في تعزيز الروابط. أجل إنّه شهر الحب والدلال والغزل. ستأخذك الجرأة لتقديم البراهين عن حبّك وحرصك وستفرح عندما تجد تبادل للحبّ وللعواطف. إختر يوماً لموعد الزواج أو الخطوبة واحرص على أن يكون قبل تاريخ 22 إذا أمكن.

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