تعيش شهراً متقلباً بسبب الضغوطات

أستطيع تبشير بعض المواليد أنّ بانتظارها ارتباطاً أو خطوبة مصالحة أو حتى زواج. أنصحك بطيّ الصفحة السوداء وفتح صفحة بيضاء. هناك فرص جيدة تبدأ بالظهور كما أنّ مكافآت وارتباطات تلوح في الأفق لذا من الضروري التسلح بالتفاؤل والثقة بالنفس.

مهنياً: تعيش شهراً متقلباً سوف تتأثر بسهولة بالتقلبات وستطالك بسبب حسك المرهف. سوف تلاحظ فرقاً شاسعاً بالمعنويات وفي مجرى العلاقات مقارنةً بالأيام العشرين الأولى. تتعدد المسؤوليات وتتداخل ببعضها البعض في الأسابيع الثلاثة الأولى فلا ترهق نفسك. تكون الواجبات كثيفة وضاغطة فإياك والمماطلة أو الإهمال. قد تكون العواقب وخيمة. خصّص الفترة للعمل الجديّ ولا تتردد بطلب المساعدة إذا واجهتك صعوبات. تتقاذفك أفكار سلبية وتتخبط في بحر من المعنويات المتقلبة. أنت بحاجة إلى الانضباط العاطفي والمعنوي كي تتخطى المرحلة فلا تجازف. أضف إلى ذلك احتمال تعرّضك لوعكة صحية فتجد نفسك مقصّراً ومتأخراً عن جدول أعمالك. سوف تتحسن الظروف في الأسبوع الأخير ستختفي المشاحنات ويحلّ السلام والانسجام من جديد. سينتهي الشهر بسلام وسرور. لن تكون وحيداً بل ستكون أقوى من السابق. تنهض من جديد متفائلاً وستعترف لنفسك أنّ الوقت ثمين ولا يستحق إضاعته بالصراعات والشعور بالحزن.بالتأكيد وستفرح لانتعاش المعنويات ولاستعادة الثقة بالنفس. تطمئنّ الهواجس وتعود لتسيطر الإيجابيات.

عاطفياً: إنّ أبرز ما يميز هذا الشهر هو وجود الشمس والزهرة في برج الجوزاء الذي يمثل الركن العائلي بالنسبة إلى برجك. تتسلط الأضواء على الشؤون العاطفية والعائلية وقد تظهر الخلافات والمصالحات وفرص الأفراح. إذا لن يكون شهراً سلبياً تماماً بل متناقضاً في تأثيراته بين الحين والآخر. كن ذكياً وناضجاً في التعامل مع الأمور. كن موضوعياً في إيجاد الحلول. ضع كبرياءك جانباً وبادر إلى المصالحة. من ناحية أخرى، قد يقرر العازب الارتباط أو يفرح المتزوج بولادة طفل أو بتطور مهم الذي قد يحمل فرحة كبيرة.

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